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  4. Sağlıkçılardan sonra İtfaiyecilerden de ‘Evde kal’ çağrısı

Sağlıkçılardan sonra İtfaiyecilerden de ‘Evde kal’ çağrısı

MUĞLA HABERLERİ  | 20.03.2020 16:51 | Son Güncelleme

Korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların evde kalması için çağrı yapan sağlık kurumlarına itfaiyeciler de katıldı.Dünyayı etkisi altına alan Korona virüse karşı sağlık çalışanları tarafından yapılan ‘Biz senin için burada kalıyoruz, lütfen sen de bizim için evde kal’ çağrısına bu defa Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinden geldi.7/24 görev yapan itfaiye ekipleri tarafından vatandaşlara ‘Biz senin için buradayız.

Sağlıkçılardan sonra İtfaiyecilerden de ‘Evde kal’ çağrısı

Korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların evde kalması için çağrı yapan sağlık kurumlarına itfaiyeciler de katıldı.
Dünyayı etkisi altına alan Korona virüse karşı sağlık çalışanları tarafından yapılan ‘Biz senin için burada kalıyoruz, lütfen sen de bizim için evde kal’ çağrısına bu defa Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinden geldi.
7/24 görev yapan itfaiye ekipleri tarafından vatandaşlara ‘Biz senin için buradayız. Sen de bizim için evde kal’ dövizleri ile çağrı yapıldı.

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