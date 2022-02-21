Sağlıklı atıştırmalık dediğin böyle olmalı: Elma topları tarifi

Yapımı aşırı basit olan bu tatlıyı hem siz hem çocuklarınız çok sevecek. Çocuğunuzla beraber rahatlıkla yapabileceğiniz bu tarif ile eğlenceli vakit geçirebilirsiniz. Aniden gelen misafirleriniz için de hazırlayabileceğiniz şık görünümlü kahve yanı atıştırmalığı olabilir. Görüntüsü ve lezzetiyle sizi çok şaşırtacak bu tarif için evdeki yenmeyen elmaları kullanabilirsiniz. Bu sayede evinizde israfı da önlemiş olursunuz. Vakit kaybetmeden tarifimize geçelim...

ÇİKOLATALI ELMA TOPLARI TARİFİ

MALZEMELER

3 adet büyük boy elma

1 paket pötibör bisküvi

100 gram bitter veya sütlü çikolata

1 paket sıvı krema

Biraz Hindistan cevizi (Antep fıstığı veya süsleme şekeri de olabilir.)

HAZIRLANIŞI