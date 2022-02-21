Sağlıklı atıştırmalık dediğin böyle olmalı: Elma topları tarifi

Yapımı aşırı basit olan bu tatlıyı hem siz hem çocuklarınız çok sevecek. Çocuğunuzla beraber rahatlıkla yapabileceğiniz bu tarif ile eğlenceli vakit geçirebilirsiniz. Aniden gelen misafirleriniz için de hazırlayabileceğiniz şık görünümlü kahve yanı atıştırmalığı olabilir. Görüntüsü ve lezzetiyle sizi çok şaşırtacak bu tarif için evdeki yenmeyen elmaları kullanabilirsiniz. Bu sayede evinizde israfı da önlemiş olursunuz. Vakit kaybetmeden tarifimize geçelim...
MALZEMELER
3 adet büyük boy elma
1 paket pötibör bisküvi
100 gram bitter veya sütlü çikolata
1 paket sıvı krema
HAZIRLANIŞI
Elmaları rendenin en küçük yeriyle rendeleyin.
1 paket pötibör bisküvinin hepsini rondodan geçirin. Toplarınızın pürüzsüz bir yapıda olmasını istiyorsanız bisküvileri tamamen toz haline getirmelisiniz.
Rendelenmiş elmaları ve rondodan geçirdiğiniz bisküvi tozunu bir kaba dökün.
Kapta bu karışımı iyice karıştırın ve hamur haline gelmesini sağlayın. (Öncesinde elmaları pişirmenize gerek yok.)
Hamur haline getirdiğiniz karışımı elinize küçük parçalar alarak şekil vermeye başlayın.
İster top halinde şekil verin ister kurabiye kalıpları kullanarak eğlenceli şekiller oluşturun. Kurabiye kalıbını kullanmak için tabii ki karışımı biraz yaymanız gerekecek.
Oluşturduğunuz elmalı topların üstünü streç film ile kaplayıp buzdolabında 1-2 saat kadar bekletin.
Sosu yapmaya başlayın.
Tatlılar için kullanılan 1 su bardağı/1 küçük paket sıvı kremayı ocağa alıp biraz ısıtın.
Isınmaya başlayınca içine çikolataları kırıp kremayla karışmasını sağlayın.
Ocağı kapatıp homojen bir kıvam alıncaya kadar karıştırmaya devam edin. İlk başlarda çikolatalı kremanın sıvı olduğunu düşünebilirsiniz fakat bekledikçe kıvam alacak.
Buzdolabından aldığınız elmalı topların üzerine çikolatalı sosu dökün. Her tarafına yayılmasını sağlayın.
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