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  4. “Sağlıklı beslenerek sağlıklı büyüyorum” projesi

“Sağlıklı beslenerek sağlıklı büyüyorum” projesi

ADIYAMAN HABERLERİ  | 07.01.2020 14:17 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Gazi ilkokulu tarafından Erdemli ve Başarılı Birey Projesi kapsamında Ocak ayında işlenmekte olan ’Sorumluluk’ değeriyle ilgili olarak hazırlanan öğrencilere sorumluluk bilinci kazandırmak amacıyla ’Sağlıklı beslenerek sağlıklı büyüyorum’ projesi gerçekleştiriliyor.Gazi ilkokulu Rehber öğretmeni Ahmet Küçük, hazırlanan projenin amacından bahsederek, “Okul teneffüs aralarında koridorda bulundurulan sehpalar üzerinde yıkanmış meyveler, su, poğaça ve börek bırakıldı.

“Sağlıklı beslenerek sağlıklı büyüyorum” projesi

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Gazi ilkokulu tarafından Erdemli ve Başarılı Birey Projesi kapsamında Ocak ayında işlenmekte olan ’Sorumluluk’ değeriyle ilgili olarak hazırlanan öğrencilere sorumluluk bilinci kazandırmak amacıyla ’Sağlıklı beslenerek sağlıklı büyüyorum’ projesi gerçekleştiriliyor.
Gazi ilkokulu Rehber öğretmeni Ahmet Küçük, hazırlanan projenin amacından bahsederek, “Okul teneffüs aralarında koridorda bulundurulan sehpalar üzerinde yıkanmış meyveler, su, poğaça ve börek bırakıldı. Öğrenciler kendi alış veriş yapıp ücretini orda bulunan kutuya atacak. Bu amaçla öğrencilerimizin sağlıklı beslenmelerini sağlamak, kendileri alış veriş yapacakları için paralarını kendilerine faydalı olan gıdaları alıp öğrenecekler, kendilerinin olmayan bir şeyi ücretsiz almamayı öğrenecekler, sıra beklemeyi ve sabırlı olmayı öğrenecekler. Projemiz ocak ayında iki hafta sürecek” diye konuştu.

“Sağlıklı beslenerek sağlıklı büyüyorum” projesi

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