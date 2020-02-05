Sağlıklı bir Altıeylül için ekipler 7/24 sahada

Altıeylül Belediyesine bağlı Sağlık İşleri ekipleri vatandaşların sağlıklı bir ortamda yaşamaları için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

Altıeylül Belediyesi Sağlık İşleri ekipleri, vatandaşların acı gününde yükünü hafifleterek yanında olmaya devam ediyor. Cenaze hizmetleri konusunda açıklama yapan yetkililer, mezarlık hizmetlerinin ücretsiz yapıldığına dikkat çekti. Cenazesi olan vatandaşların 444 06 09 numaralı hatta bilgi vermeleri istendi. Vefat bilgisi ulaşan ekiplerin belediye tabibi eşliğinde cenaze evine intikal ettiğini bildiren yetkililer incelemeler doğrultusunda bir ölüm belgesi hazırlandığını belirtti. Vatandaşların talebi doğrultusunda defin malzemeleri temininin yapılarak, Cenaze nakil aracı ile cenazenin evden alınıp camiye, oradan da defin işlemlerinin yapılması için mezarlığa getirildiğini belirten ekipler 4 cenaze nakil aracı, 1 cenaze yıkama aracı ile hem merkezde hem kırsalda ücretsiz hizmet verdiklerinin altını çizdi. Ayrıca ekipler Altıeylül ilçesi sınırlarındaki mezarlıkların temizlik ve bakımını da gerçekleştireceklerini ifade etti. Yetkililer 2019 yılı itibariyle; 315 adet evde ölüm belgesi, Çınarlıdere Mezarlığına 727, Başçeşme Mezarlığına 179, kırsal mahalle mezarlıklarına ise 695 defin gerçekleştirdikleri bilgisini verirken diğer il ve ilçelere 102 cenaze nakli gerçekleştirdiklerini söyledi.

Haşere ile mücadele kapsamında kırsal ve merkez mahalleler olmak üzere ciddi bir mücadele yaptıklarını belirten yetkililer, Altıeylül Sağlık İşleri Müdürlüğü olarak ilaçlama birimine sahip iki ilçeden biri olduklarının altını çizdi. 3 adet ilaçlama cihazı ve Halk Sağlığı Müdürlüğü’nce onay verilmiş belgeli ve deneyimli bir ekiple çalıştıklarını belirten yetkililer, yaz kış mücadelenin sürdüğünü bildirdi. 2020 yılında ilaçlama takviminin hazır olduğunu ve larva dönemi öncesinde faaliyetlere başladıklarını ifade eden yetkililer; kasım ayında başladıkları kışlık dönem mücadelesinde; fare, kanal sisleme çalışmaları ile haşerelere karşı ilaçlamaları sürdürerek bulaşıcı hastalıklara karşı önlem aldıklarını da sözlerine ekledi. 2019 yılı içinde 120 bin hektar sivrisinek uçkun ilaçlaması, 20 hektar karasinek ilaçlaması,100 hektar genel amaçlı biyosidal uygulama yapıldığını ifade eden yetkililer yapılan ilaçlama alanının Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim aylarını kapsadığı bilgisini verdi. Ekipler ilaçlama işlemlerini bir şirket eliyle değil, kendi bünyelerinde yaptıklarını da sözlerine ekledi.

Sıhhi ortamda kurban kesim hizmeti

Altıeylül Sağlık İşleri Müdürlüğü, Kurban Bayramı’nda da vatandaşlara hizmet sunuyor. Altıeylül ilçesinde belirlenen uygun alanlarda, sıhhi ortamda İslami kurallara uygun, deneyimli kasaplar ve veteriner gözetiminde kesim yapılan Kurban Kesim hizmeti verildiğini belirten yetkililer, Cüzi bir ücret karşılığında vatandaşa sıra numarası verildiğini söyledi. Yetkililer, İslam’a uygun sıhhi bir ortamda usta kasaplar marifetiyle kesilip yüzülen ve parçalanarak temiz poşetlere konulan kurban etlerinin kısa sürede vatandaşa teslim edildiğini belitti.

İş yerleri denetleniyor

Vatandaşların sağlığı noktasında hassas olan Sağlık İşleri ekipleri ayrıca gayrisıhhi işyeri denetimlerini de sürdürüyor. 2019 yılı itibariyle gelen talepler incelenerek 50 adet işyeri gayrisıhhi işyeri açma ve çalışma ruhsatı ile belgelendirildiklerini belirten yetkililer, Zabıta Müdürlüğü ile yapılan koordineli çalışmalarda 142 adet işyeri inceleme ve denetimi yaptıklarını ifade etti.

