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Sağnak yağmurda bile denizden vazgeçemediler

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 21.08.2019 07:52 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde dün öğle saatlerinde bir saat kadar etkili olan yağmur, tatilcileri deniz keyfi yapmaktan vazgeçiremedi. Yerli ve yabancı turistler 32 derece sıcaklıkta güneşin altında girdikleri denizin keyfini sağanak yağış altında da çıkardı.

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Alanya’da aynı gün içerisinde iki mevsimi birden yaşadı. Öğle saatlerinde 32 dereceyi aşan kavurucu sıcakların etkili olduğu ilçe, bir anda sağanak yağmura teslim oldu. Aniden bastıran yağmur kısa sürede sağanağa döndü. Yağmur özellikle sahilde güneşlenen ve deniz keyfi yapan yerli ve yabancı turistleri hazırlıksız yakaladı. Kısa sürede yağmurun şokunu üzerlerinden atan turistler, kaldıkları yerden deniz keyfi yapmaya devam etti. Dünyaca ünlü Kleopatra, Keykubat ve Damlataş plajlarında denize girenler, sahilde yürüyen çiftler ve kumsalda oynayan küçük çocuklar ise renkli görüntüler oluşturdu. Bazıları da yağmur anını güneş şemsiyesinin altında geçirmeyi tercih etti.

Yaklaşık bir saat süren yağmurun ardından Alanya yeniden güneşli havanın etkisi altına girdi.

'YAĞMUR OLMASINA RAĞMEN HERKES YÜZÜYOR VE EĞLENİYOR'

Hatay’da tatil için Alanya’ya gelen Özhan Akçam, yağmur olmasına rağmen deniz keyfi yapmanın çok güzel olduğunu söyledi. Akçam, ”Şuanda sağanak yağış var. Öyle olmasına rağmen herkes yüzüyor ve eğleniyor. Alanya’yı çok seviyoruz. Hayat Alanya’da herkesi buraya davet ediyorum” dedi.

'HER ŞEYE RAĞMEN ALANYA ÇOK GÜZEL'

Tatil için İstanbul’dan Alanya’ya gelerek deniz keyfi yapan Yavuz Gündüz ise, ”Deniz keyfi yaparken bir anda yağmur bastırdı. Havada şimşekler çakıyor ama her şeye rağmen Alanya’ya çok güzel. Yaşamasını bilen mutlaka Alanya’ya gelmeli” diye konuştu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
yağmur deniz Tatil

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