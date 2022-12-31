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Sagopa Kajmer kimdir? Sagopa Kajmer Güldür Güldür yılbaşı özel bölümünde yer alacak!

31.12.2022 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sagopa Kajmer, komedi programı Güldür Güldür'ün yılbaşı özel bölümünde yer alacak. Bununla birlikte Sagopa Kajmer hakkında detaylar araştırmalar hız kazandı. Kajmer Samsun'da yerel bir radyoda DJ'lik yaparak işe başladı. Peki Sagopa Kajmer kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

Sagopa Kajmer kimdir? Sagopa Kajmer Güldür Güldür yılbaşı özel bölümünde yer alacak!

Ünlü şarkıcı Sagopa Kajmer, 31 Aralık gecesinde yayınlanacak olan Güldür Güldür'ün yılbaşı özel bölümünde yer alacak. Yılbaşında Güldür Güldür izleyecek vatandaşlar, Sagopa Kajmer hakkında detayları araştırmaya başladı. Peki Sagopa Kajmer kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

SAGOPA KAJMER KİMDİR?

Sagopa Kajmer ya da gerçek adıyla Yunus Özyavuz, 17 Ağustos 1978'de Samsun'da dünyaya geldi. Eğitimini, liseye kadar Samsun'da tamamladı. Samsun'da yerel bir radyoda DJ'lik yaptıktan sonra üniversite eğitimi için İstanbul'a geldi ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Fars Dili ve Edebiyatı bölümünü tamamladı.

Sagopa Kajmer kimdir? Sagopa Kajmer Güldür Güldür yılbaşı özel bölümünde yer alacak!

1998’de Kuvvetmira adlı rap grubunu kurdu ve grupta Silahsız Kuvvet adıyla yer aldı. Türk rap sanatçılarının 1999 yılında çıkardığı rap albümü olan Yeraltı Operasyonu'nda yer aldı. Başta Silahsız Kuvvet mahlasını kullanan sanatçı, sonraları Sagopa Kajmer ismini kullanmaya başladı ve Sagopa Kajmer isimli bir albüm çıkardı. Bu albümden sonra On Kurşun'u, 2004'te de Bir Pesimistin Gözyaşları'nı piyasaya sürdü. G.O.R.A. filminin müziklerini yaptı. 2005'te Romantizma albümünü çıkardı. 11 Ağustos 2005'te kendi plak şirketi Melankolia Müzik'i kurdu.

27 Haziran 2006'da Melankolia Müzik etiketiyle Kafile isimli bir derleme albüm yayımladı. 1 Ağustos 2006'da Esen Güler (Kolera) ile evlendi. 2007'de Kolera ile İkimizi Anlatan Bir Şey isimli bir düet albümü yayımladı. 2008'de Kötü İnsanları Tanıma Senesi adlı bir solo albümü, 2009'da Şarkı Koleksiyoncusu, 2010'da Kolera ile 2. düet albümü olan Bendeki Sen'i, 2011'de Saydam Odalar'ı, 2013'te Kalp Hastası, 2017'de Ahmak Islatan albümünü, 2019'da Sarkastik EP albümünü yayımladı. 12 Haziran 2020'de ise rapçi Patron ile "Siyah" teklisini yayımladı. 17 Temmuz 2020'de Faruk Sabancı ile "Bu Sen Değilsin" teklisini yayınladı. Ayrıca 17 Ağustos 2020 doğum gününde kuzeni Gökhan Özyavuz ile 5 parçadan oluşan Yunus EP albümünü yayımladı. 2 Haziran 2022'de Kağıt Kesikleri isimli albümünü yayımladı.

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