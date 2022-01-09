Saha savaş alanına döndü! Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçında 1 dakikada 2 kırmızı kart!

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Çaykur Rizespor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Müthiş bir tempoda oynanan karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sona erdi. Maça kırmızı kartlar damga vurdu.

GÖKHAN GÖNÜL KIRMIZI GÖRDÜ SAHA KARIŞTI

Çaykur Rizespor'da Gökhan Gönül'ün Umut Meraş'a yaptığı müdahalenin ardından maçın hakemi Gökhan Gönül'ü ikinci sarı karttan oyundan attı. Bu karara çok sinirlenen Gökhan Gönül sahayı adeta karıştırdı. Beşiktaş'ta Montero'nun üzerine giden Rizesporlu futbolculara cevap veren İspanyol stoper ikinci sarı kartı görerek oyundan atıldı. Bu olaydan sonra maçın hakemi 1 dakika içinde 2 kırmızı kart gösterdi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞIYOR

Beşiktaşlı taraftarlar Gökhan Gönül'e sosyal medya tepki gösteriyor. Umut Meraş'a yaptığı faulün ardından Beşiktaşlı futbolcularla kavga etmeye çalışan eski Siyah-Beyazlı futbolcu için yüzlerce tweet atıldı.

"AYAK KIRMAYA TEŞEBBÜS"



