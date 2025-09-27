Sahada kalp krizi geçirmişti! Yıldız isim Bas Dost futbolu bıraktığını açıkladı

İki yıl önce NEC Nijmegen’de oynarken AZ Alkmaar maçında kalp krizi geçiren Hollandalı forvet Bas Dost, 36 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı.

FUTBOLA ARA VERMİŞTİ

Geçirdiği kalp krizinin ardından yaklaşık iki hafta hastanede kalan ve yapılan testler sonucunda kalp kası iltihabı teşhisi konulan Dost, bu nedenle futbola ara vermek zorunda kalmıştı.

Başlangıçta 2024/25 sezonunda sahalara dönmeyi hedefleyen Dost, beklenen iyileşmenin gerçekleşmemesi nedeniyle sıkıntılı bir süreç yaşadı.

"HAYATINIZLA KUMAR OYNAMAK İSTEMEZSİNİZ"

Nisan ayında iltihabın azalmasıyla geri dönüş için çalışmalarına başlayan futbolcu, iki ay sonra doktorundan olumsuz haber aldı. Bu dönemi Hollanda basınından Algemeen Dagblad’a anlatan Dost, şu ifadeleri kullandı:

"Haziran ayında kardiyologdan bir telefon aldım. Bir antrenman seansı sırasında 'bir şey' teşhis edilmişti. O an her şeyi değiştirdi. 'Bunu istemiyorum' diye düşündüm. Hayatınızla kumar oynamak istemezsiniz. İki hafta boyunca düşündüm ve sonra kararımı verdim."