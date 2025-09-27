SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol

Sahada kalp krizi geçirmişti! Yıldız isim Bas Dost futbolu bıraktığını açıkladı

Hollandalı golcü Bas Dost, 36 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı. Kariyerinde Wolfsburg, Sporting Lizbon, Eintracht Frankfurt ve Club Brugge formaları giyen tecrübeli forvet, NEC Nijmegen’de oynarken geçirdiği kalp krizi sonrası futbola ara vermişti. Dost, yaşadığı sağlık sorunlarının ardından “Hayatımla kumar oynamak istemem” diyerek emeklilik kararını duyurdu.

Sahada kalp krizi geçirmişti! Yıldız isim Bas Dost futbolu bıraktığını açıkladı
Berker İşleyen

İki yıl önce NEC Nijmegen’de oynarken AZ Alkmaar maçında kalp krizi geçiren Hollandalı forvet Bas Dost, 36 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı.

FUTBOLA ARA VERMİŞTİ

Sahada kalp krizi geçirmişti! Yıldız isim Bas Dost futbolu bıraktığını açıkladı 1

Geçirdiği kalp krizinin ardından yaklaşık iki hafta hastanede kalan ve yapılan testler sonucunda kalp kası iltihabı teşhisi konulan Dost, bu nedenle futbola ara vermek zorunda kalmıştı.

Başlangıçta 2024/25 sezonunda sahalara dönmeyi hedefleyen Dost, beklenen iyileşmenin gerçekleşmemesi nedeniyle sıkıntılı bir süreç yaşadı.

"HAYATINIZLA KUMAR OYNAMAK İSTEMEZSİNİZ"

Sahada kalp krizi geçirmişti! Yıldız isim Bas Dost futbolu bıraktığını açıkladı 2

Nisan ayında iltihabın azalmasıyla geri dönüş için çalışmalarına başlayan futbolcu, iki ay sonra doktorundan olumsuz haber aldı. Bu dönemi Hollanda basınından Algemeen Dagblad’a anlatan Dost, şu ifadeleri kullandı:

"Haziran ayında kardiyologdan bir telefon aldım. Bir antrenman seansı sırasında 'bir şey' teşhis edilmişti. O an her şeyi değiştirdi. 'Bunu istemiyorum' diye düşündüm. Hayatınızla kumar oynamak istemezsiniz. İki hafta boyunca düşündüm ve sonra kararımı verdim."

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenerbahçe'ye inanması güç oran! Avrupa Ligi şampiyonluk ihtimallerini açıkladılarFenerbahçe'ye inanması güç oran! Avrupa Ligi şampiyonluk ihtimallerini açıkladılar
Galatasaray-Liverpool maçının bilet fiyatları dudak uçuklattı!Galatasaray-Liverpool maçının bilet fiyatları dudak uçuklattı!
Anahtar Kelimeler:
kalp krizi son dakika emekli futbol
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.