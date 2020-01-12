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  4. Sahalarda küfüre bir tepki de Alaçatıspor’dan

Sahalarda küfüre bir tepki de Alaçatıspor’dan

İZMİR HABERLERİ  | 12.01.2020 12:05 | Son Güncelleme

Geçen hafta, 2020 yılının küfürsüz futbol için milat olmasını dileyen Çeşme Belediyespor Kulübü Başkanı Şerif Gün’ün yaptığı çağrının ardından, Alaçatı Gençlik Spor Kulübü Başkanı Soner Varhan da küfüre karşı çıktı.Alaçatı Gençlik Spor Kulübü Başkanı Varhan, böyle bir çağrıya kesinlikle kayıtsız kalmayacaklarını vurgulayarak, "Göreve geldiğimiz günden beri aynı şeyi söylüyoruz.

Sahalarda küfüre bir tepki de Alaçatıspor’dan

Geçen hafta, 2020 yılının küfürsüz futbol için milat olmasını dileyen Çeşme Belediyespor Kulübü Başkanı Şerif Gün’ün yaptığı çağrının ardından, Alaçatı Gençlik Spor Kulübü Başkanı Soner Varhan da küfüre karşı çıktı.
Alaçatı Gençlik Spor Kulübü Başkanı Varhan, böyle bir çağrıya kesinlikle kayıtsız kalmayacaklarını vurgulayarak, "Göreve geldiğimiz günden beri aynı şeyi söylüyoruz. Kadınların da rahatlıkla futbol seyredebilecekleri, daha seviyeli bir taraftar grubu istiyoruz. Hatta örnek vermek gerekirse; basketbol seyircisi gibi bir taraftar grubu istiyoruz. Dolayısıyla sahalarda küfürlü değil, coşkulu tezahüratlar istiyoruz. Bu dileğimiz sadece kendi taraftarımız için değil, tüm takımlar için geçerli. Bu konuda çok hassasız" diye konuştu.
"İnanıyorum ki, taraftarın dili değişecek"
Biraz zamana ihtiyaç olduğunu düşündüğünü ifade eden Kulüp Başkanı Varhan, "İnanıyorum ki, zaman içinde taraftarın dili de değişecektir. Tezahürat şekli de, küfür argümanlı değil, davuluyla, marşlarla, takımını coşkuyla desteklediği, takımını canlandıracak şekilde olmalı. Alaçatıspor olarak da böyle olması için çalışıyoruz" diye açıkladı.

Sahalarda küfüre bir tepki de Alaçatıspor’dan

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