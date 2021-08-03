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  4. Şahan Gökbakar'a canlı yayında 'Ölüyoruz, yardım et!' diye bağırdılar

Şahan Gökbakar'a canlı yayında 'Ölüyoruz, yardım et!' diye bağırdılar

03.08.2021 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmaris’te yazlığı bulunan Şahan Gökbakar, yangınların çıktığı ilk günden beri ekiplere destek veriyor. Olay yerinden paylaşımlarını sürdüren Gökbakar, yardım çağrısını yinelerken vatandaş yardım istedi. Gökbakar ağlamamak için kendini zor tuttu.

Türkiye'nin birçok noktasında devam eden orman yangınları 7'nci gününde. Yaptığı canlı yayınlarla yangın söndürme helikopterlerinin Marmaris'te alevlerin yükseldiği noktaya gelmesini sağlayan Şahan Gökbakar, yardım çığlıklarını sürdürüyor. Bu kez botuyla denizin ortasına açılan Gökbakar, konuşmalarını sürdürdüğü sırada çevreden kendisine, "Ölüyoruz Şahan, yardım et!" şeklinde çağrıda bulunan vatandaşları da kayda aldı.

Ünlü komedyen, "Ben daha ne yapayım? Vallahi şimdi sinirimden ağlayacağım. Bakın, ben canlı yayındayken onların bağırışını da duyurmuş olayım" dedi.

"BENİ BİR BORAZAN OLARAK GÖRÜN"

Şahan Gökbakar, sözlerine, "Size olan borcumu ödeyemem ama bu da benim size bir teşekkürüm olsun. Beni bir borazan olarak görün. Ben o uçağı bekliyorum. Telefonum da cayır cayır yanıyor, parmaklarım yanıyor. Helikopter yolladınız, Allah razı olsun. Kim yolluyorsa bin defa razı olsun ama bu helikopterlik değil, artık buraya uçak lazım. Burası harlanmaya, alevlenmeye başladı. Ben elimden geldiğince, art niyet gütmeden insanlar ve ağaçlar için bir şeyler söylüyorum. Hatam varsa özür dilerim" şeklinde devam etti.

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Marmaris Şahan Gökbakar
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