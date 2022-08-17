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Şahan Gökbakar'a dolandırıcı şoku! Kendini firma müdürü olarak tanıtıp...

17.08.2022 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şahan Gökbakar, geçen günlerde hem evine, hem de iş yerine özel bir TV sistemi aboneliği yaptırdı. Gökbakar'ı arayıp kendini firma müdürü olarak tanıtan Doğanay K., yedek parça ve teknik hizmet verdiğini belirtip servis ücreti talep etti. Gökbakar kısa süre sonra dolandırıldığını anlayarak şikayetçi oldu

Şahan Gökbakar'a dolandırıcı şoku! Kendini firma müdürü olarak tanıtıp...

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar hem evine hem de iş yerinde özel bir TV sistemi aboneliği yaptırdı. Bu abonelik devam ederken kendisini Söz konusu platformun Marmara Bölge Müdürü olarak tanıtan Doğanay K., VIP hizmeti sunduklarını ve platform tarafından yönlendirildiğini beyan ederek Gökbakar'ı aradı.

KİŞİSEL BİLGİLERİNİ PAYLAŞTI

Ünlü komedyen, satın aldığı özel bir TV sistemi aboneliği çalışanı tarafından arandığını zannederek kişisel bilgilerini paylaştı. Sabah’tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre, çalışanın ve platformun böyle bir hizmeti olmadığını öğrenen Gökbakar, kendisini arayarak kişisel bilgilerini ele geçiren şahıstan şikâyetçi oldu.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Gökbakar'ın kimlik ve adres bilgilerini elde eden sözde görevli iddiaya göre, sözde Gökbakar'a yedek parça ve teknik hizmet verdiğini belirterek servis ücreti talep etti. Gökbakar talep sonrası ise görevliden fatura talep etti. Günlerce fatura gelmeyince şüphelenen Gökbakar, firması ile irtibata geçtiğinde ise böyle bir çalışanları ve hizmetleri olmadığını öğrendi.

Gökbakar açık adres, kimlik bilgileri ve bazı şifrelerinin ele geçirildiğini ileri sürerek şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Şahan Gökbakar
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