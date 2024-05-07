Şahan Gökbakar, Bursa Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i hedef aldı! "Bu rezillik için sana oy veren herkesten özür dile"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP'li Mustafa Bozbey'in yeğenini belediyenin iştiraki olan bir şirkete yönetim kurulu başkanı olarak ataması gündemdeydi. Bozbey hakkındaki iddialar devam ederken Şahan Gökbakar çok sinirlendi.



Özgür Özel'i de etiketleyerek paylaşımlar yapan komedyen "Bursa Belediye Başkanı Mustafa Bozbey öz yeğeni Furkan Bozbey'i belediye şirketine başkan olarak atamış. Sonra da 'Bu gençler hiç mi çalışmayacak' diyerek kendini savunmuş! Evet senin kardeşinin oğlu belediye şirketinde başkan olarak çalışmayacak bey amca! Belediye babanın çiftliği olmadığı için kendi yeğenine bir zahmet başka yerde iş buluver. Nasıl insanlarsınız siz ya? Yeğenin istese bile, senin olmaz yanlış anlaşılır demen lazım! Ayıp ya! Bu konuya müdehale etmelisiniz" dedi.

"BU İKİ ATAMAYI HEMEN İPTAL ET"

Şahan Gökbakar daha sonraki paylaşımında ise "CHP'li Bursa Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, birkaç gün önce baldızı Sezen Uğurlu'yu daire başkanı olarak atamış! Ardından şimdi yeğeni Furkan Bozbey'i belediye şirketine başkan olarak atıyor. Bu bey amca nasıl bir bey amcadır? Bu nasıl bir kafadır ya? Bey amca nasıl güzel mi böyle? Bu iki atamayı da hemen iptal etmenizi, çıkıp herkesten özür dilemenizi ve acilen kendinize gelmenizi tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Bu hanımefendiyi, yani atadığın baldızın Sezen Uğurlu'yu da daire başkanlığı görevinden almanı bekliyoruz" diyen Şahan Gökbakar "Başka akraban veya yakının varsa onları da! Görevden alana ve Bursalılardan özür dileyene kadar da her gün seninleyim bey amca..." diyerek sosyal medyada gündem oldu.





