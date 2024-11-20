MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Şahan Gökbakar CHP lideri Özgür Özel'e tepki gösterdi: "Ana muhalefet minderi"

Şahan Gökbakar CHP lideri Özgür Özel'e tepki gösterdi: "Ana muhalefet minderi"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
20.11.2024 08:02
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gündeme dair yorumlarıyla sık sık adından söz ettiren Şahan Gökbakar bu sefer CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e sert çıktı. Şahan Gökbakar paylaşımıyla gündem oldu.

Şahan Gökbakar CHP lideri Özgür Özel'e tepki gösterdi: "Ana muhalefet minderi"

Ünlü oyuncu Şahan Gökbakar, gündemi yakından takip ederek yaşananlara dair sözünü sakınmayan isimlerden biri.

Komedyen son olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e sert tepki gösterdi. Gökbakar, Özgür Özel'e dair yaptığı paylaşımla gündeme bomba gibi düştü.

Şahan Gökbakar, sosyal medya paylaşımında Özgür Özel için "ana muhalefet minderi" ifadesini kullanarak, toplumsal muhalefet oluşturma sorumluluğunu yerine getirmediğini vurguladı.

Gökbakar paylaşımını, "Amaan şimdi kim toplumsal muhalefeti örgütleyecek mi diyorsunuz? O zaman yaslanın arkanıza ve gündemle ilgili bir tweet atın" diyerek tamamladı.

Şahan Gökbakar'ın paylaşımı sosyal medyada gündem olunca pek çok yorum ve beğeni aldı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel Şahan Gökbakar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Karadağ'a 3-1 yenildiğimiz maçta Arda Güler'in forması gündem oldu! Sosyal medyada büyük destek var...

Karadağ'a 3-1 yenildiğimiz maçta Arda Güler'in forması gündem oldu! Sosyal medyada büyük destek var...

Döner, hamburger, iskender... Bakanlık hepsine yazı gönderdi: Fiyat listesine bunu eklemeyen cezayı yiyecek

Döner, hamburger, iskender... Bakanlık hepsine yazı gönderdi: Fiyat listesine bunu eklemeyen cezayı yiyecek

Karadağ yenilgisi sonrası Uluslar A Ligi için play-off'lara kaldık! Muhtemel rakiplerimiz belli oldu

Karadağ yenilgisi sonrası Uluslar A Ligi için play-off'lara kaldık! Muhtemel rakiplerimiz belli oldu

Gelen soru üzerine adeta küplere bindi!

Gelen soru üzerine adeta küplere bindi!

Ankara'dan asgari ücret için haber var!

Ankara'dan asgari ücret için haber var!

Bakan Tekin sabah 9'da Kübra Par'ı aramış: Kendisini böyle savundu

Bakan Tekin sabah 9'da Kübra Par'ı aramış: Kendisini böyle savundu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

TEMU'dan ekonomik kışlık alışverişi! Çok satan ürünleri sizin için seçtik

TEMU'dan ekonomik kışlık alışverişi! Çok satan ürünleri sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.