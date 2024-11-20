Şahan Gökbakar CHP lideri Özgür Özel'e tepki gösterdi: "Ana muhalefet minderi"

Ünlü oyuncu Şahan Gökbakar, gündemi yakından takip ederek yaşananlara dair sözünü sakınmayan isimlerden biri.

Komedyen son olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e sert tepki gösterdi. Gökbakar, Özgür Özel'e dair yaptığı paylaşımla gündeme bomba gibi düştü.

Şahan Gökbakar, sosyal medya paylaşımında Özgür Özel için "ana muhalefet minderi" ifadesini kullanarak, toplumsal muhalefet oluşturma sorumluluğunu yerine getirmediğini vurguladı.

Gökbakar paylaşımını, "Amaan şimdi kim toplumsal muhalefeti örgütleyecek mi diyorsunuz? O zaman yaslanın arkanıza ve gündemle ilgili bir tweet atın" diyerek tamamladı.

Şahan Gökbakar'ın paylaşımı sosyal medyada gündem olunca pek çok yorum ve beğeni aldı.