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  4. Şahan Gökbakar'dan aşı karşıtı eyleme tepki! "Kimse dur diyemiyor"

Şahan Gökbakar'dan aşı karşıtı eyleme tepki! "Kimse dur diyemiyor"

13.09.2021 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şahan Gökbakar aşı karşıtı eyleme tepki gösterdi. Böyle bir eyleme izin verilmesini eleştiren ünlü komedyen "Binlerce maskesiz ve mesafesiz insanın bu eylemine kimse dur diyemiyor" dedi.

Şahan Gökbakar'dan aşı karşıtı eyleme tepki! "Kimse dur diyemiyor"

Bir grup aşı karşıtı İstanbul Maltepe’de buluşarak eylem yaptı. Aşılamayla insanlara çip takıldığına inanan, sürecin Bill Gates Vakfı’nın ‘büyük oyunu’ olduğunu iddia eden aşı karşıtları maskesiz, mesafesiz eylem yaptı. Protestocular, korona olup hastalanmayı ve hatta ölmeyi göze aldı!

Aşı karşıtı eyleme ise tepkiler çığ gibi büyüyor. Tepki gösterenlerden biri de Şahan Gökbakar oldu.

Maltepe'de maske ve sosyal mesafesiz aşı karşıtı eylemMaltepe'de maske ve sosyal mesafesiz aşı karşıtı eylem

Gökbakar bir paylaşım yaparak "Sokakta maskesiz gezen vatandaşa ceza yazılıyor ama binlerce maskesiz ve mesafesiz insanın bu eylemine kimse dur diyemiyor" dedi.

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Şahan Gökbakar paylaşımının devamında ise "Pek bu pandemide aşısını olup bütün kurallara uyup pandeminin biteceği günü bekleyen bilinçli insanların hiç hakkı yok mu?" diyerek tepkisini ortaya koydu.

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Anahtar Kelimeler:
Şahan Gökbakar Aşı koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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