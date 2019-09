Şahan Gökbakar’dan çok konuşulacak paylaşım

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve gördüğü yanlışları sosyal medya hesabından sonuna kadar aktarıp ses getirmeye çalışan Şahan Gökbakar, Mustafa Kemal Atatürk’e dair paylaşımlarıyla da öne çıkıyor. Gökbakar, 30 Ağustos’tan iki gün sonra sosyal medya hesabından içinde önemli ifadeler bulunan bir metin paylaştı. İşte Şahan Gökbakar’dan üzerine düşünülmesi gereken o satırlar:

“97 yıl evvel bugünlerde cephede savaşıyordun bizim için… Yunan işgalcileri İzmir’e doğru püskürtüyorlar kahramanlar senin komutanda… Topçular durmadan ateşliyor mermileri, analar kağnılarla top mermisi taşıyor mevzilere… Bu akşam Uşak, yarın öğlen Eskişehir’i geri alacaksınız. Balıkesir, Aydın, Bilecik, Manisa derken, 9 Eylül’de İzmir’den denize dökeceksiniz düşmanı. Sonra mı? Sonra çiçekler açacak İzmir’in dağlarında… Cumhuriyet ilan edeceksiniz, devrimler peşi sıra gelecek. Yokluk ve sefalet içindeyken, küllerinden doğurup şahlandıracaksınız bu milleti tekrar… Bugün sayenizde biz padişaha kul olmaktan bu devletin gerçek sahibi bireyler, millet olduk… Sayenizde onun bunun dilini konuşan sömürge bir ülkenin evlatları olmaktan, şerefiyle namusuyla vatanına sahip çıkmış hür ve bağımsız Türk evlatları olduk… Cehaletle yoğrulan, sayısız bezirganın, şeyhin, imamın, hocanın ağzına bakan bir ahali olmaktan, aklı ve vicdani hür, demokrat ve aydın beyinler olduk… Sayende ve bu topraklar için can vermiş tüm şehitlerin, silah arkadaşlarının, Anadolu kadınlarının, bu kahraman milletin sayesinde… Bu yüzden çok önemli ve toplumun her kesimini ilgilendiren günler bugünler… Ben bunları bildiğim için, adını anmaya çekinenlere, arkandan bir rahmet bile okumayanlara inat, büyük şükran, minnet ve rahmetle anıyorum seni ve arkadaşlarını her fırsatta… Şu fotoğrafa bakınca bile yüzüme bir gülümseme, içime bir mutluluk geliyor… Seni seviyoruz güzel adam…”