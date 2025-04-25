'Ünlü iş adamıyla aşk yaşıyor' denmişti! Didem Soydan'dan açıklama gecikmedi

Mankenlik kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve kendine has tarzıyla da çok konuşulan Didem Soydan, iddialı pozlarıyla adından söz ettirmeyi başarıyor.

Her paylaşımı olay olan ünlü manken bu defa özel hayatıyla dikkat çekti. Soydan'ın ünlü iş adamı Emir Hacısüleymanoğlu ile aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.

1 aydır birlikte oldukları iddia edilen ünlü çiftin şimdilik ilişkilerini gizli tutmaya çalıştığı da belirtildi. Ancak bu iddialara Didem Soydan'dan yanıt gecikmedi.

AÇIKLAMA GECİKMEDİ

Soydan, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda 'Arkadaşlar ben uzun zamandır müzmin bir bekarım. Hâlâ da öyleyim. Haber değerim oluğunu anlıyorum ama dostlarımla beni sevgili yazmayın' ifadelerini kullandı.