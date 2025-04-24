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  4. Fenerbahçe'de başkanlığa bir aday daha! Ali Koç'a rakip olacak... O ismi kimse beklemiyordu

Fenerbahçe'de başkanlığa bir aday daha! Ali Koç'a rakip olacak... O ismi kimse beklemiyordu

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
24.04.2025 23:45
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Fenerbahçe'de son alınan Kayserispor beraberliği bardağı taşıran son damla olurken taraftar yönetime büyük tepki göstermişti. Sarı-Lacivertliler'de gözler Ali Koç ve yönetim kuruluna çevrilirken cumartesi günü yapılacak Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda sürpriz bir ismin olası bir seçimde başkan adaylığını açıklayacağı öne sürüldü. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de başkanlığa bir aday daha! Ali Koç'a rakip olacak... O ismi kimse beklemiyordu

Süper Lig'de geçen hafta Kayserispor'la 3-3 berabere kalarak lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'de, eleştiri okları sarı lacivertli kulübün başkanı Ali Koç ve yönetim kuruluna çevrildi.

KOÇ CUMARTESİ GÜNÜ KONUŞACAK

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Ali Koç'un, Fenerbahçe'nin cumartesi günü yapılacak Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda eleştirilere cevap vermesi beklenirken, camianın önde gelen muhalif isimlerinin de olağanüstü seçim konusunda baskı yapması bekleniyor.

KUTLUALP'TEN ADAYLIK HAZIRLIĞI

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Bu kapsamda Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Hakan Bilal Kutlualp'in de toplantıda önemli bir hamle yapmaya hazırlandığı iddia edildi A Spor'un haberine göre; Kutlualp, cumartesi günü Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda olası bir seçimde başkan adaylığını açıklayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Ali Koç başkanlık fenerbahçe
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