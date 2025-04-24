Fenerbahçe'de başkanlığa bir aday daha! Ali Koç'a rakip olacak... O ismi kimse beklemiyordu

Süper Lig'de geçen hafta Kayserispor'la 3-3 berabere kalarak lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'de, eleştiri okları sarı lacivertli kulübün başkanı Ali Koç ve yönetim kuruluna çevrildi.

KOÇ CUMARTESİ GÜNÜ KONUŞACAK

Ali Koç'un, Fenerbahçe'nin cumartesi günü yapılacak Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda eleştirilere cevap vermesi beklenirken, camianın önde gelen muhalif isimlerinin de olağanüstü seçim konusunda baskı yapması bekleniyor.

KUTLUALP'TEN ADAYLIK HAZIRLIĞI

Bu kapsamda Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Hakan Bilal Kutlualp'in de toplantıda önemli bir hamle yapmaya hazırlandığı iddia edildi A Spor'un haberine göre; Kutlualp, cumartesi günü Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda olası bir seçimde başkan adaylığını açıklayacak.