Depreme video çekerken yakalanmıştı! Fulya Zenginer yaşadığı korkuyu anlattı! 'Beynimden vuruldum...'

İstanbul'da 23 Nisan'da saat 12.49'da 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 13 saniye süren depremde can kaybı yaşanmadı. Ancak sarsıntı büyük panik yarattı.

Ünlü oyuncu Fulya Zenginer depreme video çektiği esnada yakalandı ve çok korktu. Bağırarak oğlunun yanına koşan Zenginer'in bu anları sosyal medyada viral oldu.

'BEYNİMDEN VURULDUM'

Depremin şokunu atlattıktan sonra yaşadığı korku dolu anları sosyal medya hesabından paylaşan Zenginer ''Milan dün pek anlamadı. Onlar babasıyla terastaymış, ben koşarak gittim koridorda oyun ablasını gördüm, Milan nerede dedim o da donup kalmış cevap veremedi.

Teras kapısının da açık olduğunu gören ben, orada ufak çaplı bir beynimden vuruldum. Milisaniyede kafamda yankılanan senaryoları tahmin edersiniz... Sonra terasa fırladım hiçbir şeyden haberleri yok, oyun oynuyorlar. Deli gömleğine bir adım daha yaklaştım yani dün. Şaka bir yana çok şükür kimseye bir şey olmadı'' ifadelerini kullandı.