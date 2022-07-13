Şahan Gökbakar'dan Datça ve Çeşme'deki yangınlarla ilgili paylaşım: THK uçağını havada görmek sevindirici

Geçtiğimiz yaz aylarında Marmaris bölgesindeki orman yangınlarını ilk günden beri takip eden ve canlı yayınlarla milyonlarca kişiye ulaşan Şahan Gökbakar, Datça'da süren orman yangınıyla ilgili paylaşımlar yaptı.

"THK UÇAĞINI HAVADA GÖRMEK SEVİNDİRİCİ"

Havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü yangınla ilgili bölgedeki tanıdıklarından bilgi aldığını söyleyen Gökbakar, "Datça'da yangın artarak devam ediyor. Maalesef gece bastırıyor yine. Alevler bütün gece yaka yaka devam edecek. İnşallah rüzgar azalır. Bölgeden konuştuğum dostlarım maalesef ciddi boyutlarda olduğunu söyledi. Yıllardır uçmayan THK uçağını havada görmek sevindirici. Rüzgar sabah karşı duracak. Yarın ve öbür gün rüzgar yok. Oralarda kontrol altına alınabilir düşüncesindeyim. Tüm mücadele edenlere kolay gelsin."

"SEBEBİ İKLİM KRİZİ"

Gökbakar diğer bir paylaşımında ise "Dostlar bir kaç yıldır yazın ortasında sel felaketleri, ciğerlerimizi kavuran dehşet yangınlar yaşıyoruz. Sebebi iklim krizi. Maalesef her geçen yıl artarak devam edecek. Buna karşı yapılması gereken şey, önlem almak. Ne kadar fazla önlem o kadar az zarar" dedi.



