MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Şahan Gökbakar'dan erik fiyatlarına tepki! 'Biz çocukken buzdolabı yoktu at arabası vardı...'

Şahan Gökbakar'dan erik fiyatlarına tepki! 'Biz çocukken buzdolabı yoktu at arabası vardı...'

02.04.2022 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla geniş kitlelerin beğenisini kazanan ünlü oyuncu ve komedyen Şahan Gökbakar, Twitter sayfasından yaptığı paylaşımda erik fiyatlarına tepki gösterirken esprili bir dil kullandı.

Şahan Gökbakar'dan erik fiyatlarına tepki! 'Biz çocukken buzdolabı yoktu at arabası vardı...'

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla geniş kitlelerin beğenisini kazanan ünlü oyuncu ve komedyen Şahan Gökbakar, Twitter sayfasından yaptığı paylaşımda erik fiyatlarına tepki gösterdi.

Son dönemde yaptığı açıklamalarla geniş kitlelerin dikkatini çekmeyi başaran ünlü oyuncu ve komedyen Şahan Gökbakar, Twitter sayfasından yaptığı paylaşımda erik fiyatlarına tepki gösterirken esprili bir dil kullandı.

Twitter'da yaptığı paylaşımda "Bu ne yaaaa! 690tl Biz çocukken buzdolabı yoktu, at arabası vardı ama hatırlıyorum, 9 yaşında Ankara Tunalıhilmi'de Manav&Market Kemal vardı.Ş imdi cafe oldu. Oradan alırdık bu eriklerden. Kiloluk kese kağıtlarını doldururduk, taşar dökülürdü. Bu hale mi geldi erik." ifadelerini kullanan Gökbakar sosyal medyada gündem oldu.

Screen_Shot_2022_04_01_at_19_22.38


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Vildan gelinin hikayesi herkesi duygulandırdı! Anneannesi evlatlık verince babası... Vildan gelinin hikayesi herkesi duygulandırdı! Anneannesi evlatlık verince babası...
Ünlü popçudan hayranına tecavüz iddiası! "Bakire olduğumu söyleyerek yalvardım"Ünlü popçudan hayranına tecavüz iddiası! "Bakire olduğumu söyleyerek yalvardım"
Türkiye'yi terk edip oyunculuğu bıraktı! İmajıyla şaşırttıTürkiye'yi terk edip oyunculuğu bıraktı! İmajıyla şaşırttı
Anahtar Kelimeler:
Şahan Gökbakar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Polisleri ellerinde çekirdekle izlediler!

Polisleri ellerinde çekirdekle izlediler!

Kredi kullanımında yeni dönem!

Kredi kullanımında yeni dönem!

Bakkalda yaşananlardan sonra ortadan kayboldu

Bakkalda yaşananlardan sonra ortadan kayboldu

Hafta sonuna dikkat! Orman yangınları ile ilgili OGM'den açıklama: "Risk yüksek"

Hafta sonuna dikkat! Orman yangınları ile ilgili OGM'den açıklama: "Risk yüksek"

Bruce Willis'in ardından Jim Carrey'den de üzen haber

Bruce Willis'in ardından Jim Carrey'den de üzen haber

Tezgahına el konulan yaşlı adamın gözyaşları sosyal medyaya damga vurdu! Belediye Başkanı Kara'dan açıklama geldi

Tezgahına el konulan yaşlı adamın gözyaşları sosyal medyaya damga vurdu! Belediye Başkanı Kara'dan açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

Burçları bugün neler bekliyor?

Burçları bugün neler bekliyor?

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Bu kadar faydalısı çok az bulunur! Kalp krizini engelliyor

Bu kadar faydalısı çok az bulunur! Kalp krizini engelliyor

Güçlü ve dayanıklı elektrikli süpürge önerileri

Güçlü ve dayanıklı elektrikli süpürge önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.