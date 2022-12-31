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Şahan Gökbakar'dan "Helal olsun" dedirten hareket! Engelli öğrenciye yapılan zorbalık tepki çekmişti

31.12.2022 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Engelli öğrenciye yapılan akran zorbalığı büyük tepkilere neden olmuştu. Ünlü komedyen Şahan Gökbakar sessiz kalamayıp "Helal olsun" dedirten harekete imza attı.

Şahan Gökbakar'dan "Helal olsun" dedirten hareket! Engelli öğrenciye yapılan zorbalık tepki çekmişti

Zonguldak'ta bir okulda çekilen görüntüler herkesi dehşete düşürdü. Engelli öğrenciye sınıf arkadaşları tahtaya çıkarıp şiddet uyguladı. Kısa sürede yayılan görüntülerin ardından tepki üstüne tepki gelirken, Şahan Gökbakar'dan "Helal olsun" dedirtecek bir hareket geldi. Gökbakar, aileye destek olacak.

Sınıf arkadaşlarını tekme tokat dövüp zorla oynattılar! Sınıf arkadaşlarını tekme tokat dövüp zorla oynattılar!

AKRANLARI TEKME, TOKAT DARP ETTİ

Zonguldak Ereğli'deki bir meslek lisesinde engelli öğrenciye, sınıf arkadaşları tarafından uygulanan şiddet büyük tepkilere neden olmuştu. Öğrenciler, arkadaşlarını dakikalarca tekme, tokat ve yumruk atarak darp etti. Polis ekipleri, dört öğrenciyi gözaltına alıp serbest bırakmıştı.

ŞAHAN GÖKBAKAR'DAN DUYGULANDIRAN HAMLE!

Komedyen Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından sınıf arkadaşları tarafından şiddet gören engelli öğrencinin ailesinin kendisine ulaşması halinde, eğitim masraflarını karşılamak istediğini söyledi.

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Gökbakar "Sınıfta birkaç arkadaşı tarafından zorbalığa maruz kalan ve dövülen engelli kardeşimizin ailesi bize ulaşırsa, özel eğitim alabileceği bir okulda eğitimini karşılamak isterim. Üzülmesin, hepimiz onun yanındayız" dedi.

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Şahan Gökbakar sosyal medya

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