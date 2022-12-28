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  4. Sınıf arkadaşlarını tekme tokat dövüp zorla oynattılar! Yetmedi bir de kameraya aldılar

Sınıf arkadaşlarını tekme tokat dövüp zorla oynattılar! Yetmedi bir de kameraya aldılar

28.12.2022 18:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta bir lisede çekilen görüntüler izleyenlerin kanını dondurdu. Bir grup lise öğrencisi sınıf arkadaşlarını ortalarına alarak darbetti. Fiziksel şiddette maruz kalan N.G.'ye psikolojik şiddet de uygulayan öğrenciler zorla şınav çektirip oyun oynamasını istedi. Kendini bilmez öğrencilerin yaptıkları yetmezmiş gibi bir de bu anları kamerayla kaydettiler. Korkunç olayın polise bildirilmesinin ardından Kaymakamlık inceleme ve soruşturma başlattı.

Sınıf arkadaşlarını tekme tokat dövüp zorla oynattılar! Yetmedi bir de kameraya aldılar

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir lisede öğrenciler, sınıf arkadaşlarını tokat ve tekme atıp döverken, bir yandan da ortalarına alıp zorla oyun oynattı.

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ZORLA ŞINAV ÇEKTİRDİ

Olay, Ereğli Endüstri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Lisede çekilen görüntülerde 11’inci sınıf öğrencisi N.G. sınıftaki arkadaşları tarafından darbedildi. Görüntülerde N.G.’yi aralarına alan öğrenciler tekme ve tokat vurarak darbetti. Bir öğrenci ise N.G.’nin başını ard arda beyaz tahtaya vurdu. Baskı uygulanan N.G.’ye zorla şınav çektirildi. Ortalarına alan öğrenciler oynaması konusunda da N.G.'ye baskı yaptı.

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HEM İNCELEME HEM SORUŞTURMA

Çekilen görüntülerin yayılmasından sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğü durumu polise bildirirken, okul yönetimi de disiplin işlemi başlattı. Ayrıca, Ereğli Kaymakamlığı konuya ilişkin inceleme ve soruşturma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Zonguldak şiddet lise

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