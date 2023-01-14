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Şahan Gökbakar'dan 'Kemal Sunal' açıklaması

14.01.2023 08:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şahan Gökbakar,"Kemal Sunal ile kıyaslanıyorsunuz" sözlerine yanıt verdi. Gökbakar, "Öyle bir kıyaslama yok, büyük ustalarla kıyaslanılmaz" açıklamasında bulundu.

Şahan Gökbakar'dan 'Kemal Sunal' açıklaması

Şimdilerde dijital bir kanal üzerinden yayınladığı Recep İvedik 7 filmiyle gündemde olan Şahan Gökbakar, filmde yaptığı göndermeler üzerinden bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından Kemal Sunal'la kıyaslanmasına dair sorulara yanıt verdi.

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Limak Filarmoni Orkestrası, yeni yıl konserlerinde Ankara’nın ardından Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde sevenleriyle İstanbul'da bir araya geldi. Gecede davetliler arasında Şahan Gökbakar da vardı.

Eşi Selin Gökbakar ile davette yer alan Şahan Gökbakar, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Özel hayatı ile ilgili değil, bu gece hakkında konuşmak istediğini dile getiren Gökbakar, "Bu gece eğer soru soracaksanız gösteri hakkında soru sorun" dedi.

"ÖYLE BİR KIYASLAMA YOK"

Şahan Gökbakar, gazetecilerin, "Kemal Sunal ile kıyaslanıyorsunuz" sözlerinin üzerine, "Öyle bir kıyaslama yok, büyük ustalarla kıyaslanılmaz" demekle yetindi.

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