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Şahan Gökbakar'dan Oscar'da tokat atan Will Smith yorumu: Türk aile yapısına sahip tipler değil bunlar

28.03.2022 22:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oscar Ödülleri törenine Will Smith'in karısıyla ilgili şaka yapan Chris Rock'a tokat atması damga vurdu. Ünlü komedyen Şahan Gökbakar ise sosyal medyada gündem olan olayla ilgili ilginç ifadeler kullandı. Gökbakar paylaşımında "Karısına yapılan şakayı kaldıramayan namuslu korumacı erkek muamelesiyle şiddeti legal kılmayın ya. Türk aile yapısına sahip tipler değil bunlar. Açık ilişki yaşıyorlar, çok eşliler yani" ifadelerini kullandı.

Şahan Gökbakar'dan Oscar'da tokat atan Will Smith yorumu: Türk aile yapısına sahip tipler değil bunlar

Oscar'da Will Smith sunucu Chris Rock'un eşi Jada Pinkett Smith'in saçlarını kazıtmasıyla ilgili yaptığı şakadan rahatsız oldu. Smith şakadan rahatsız olmayı bir adım öteye götürüp sahneye sakince çıktı ve "Karımın adını ağzına alma!" diyerek Rock'ı tokatladı. Oscar'da yaşanan bu olay tüm dünyada gündem oldu. Will Smith'in ise kazandığı 'En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nün de geri alınabileceği iddia edildi.

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"AÇIK EVLİLİK YAŞADIKLARINI BEYAN EDEN BİR ÇİFT"

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar ise Oscar'a damga vuran tokat olayıyla ilgili sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Gökbakar paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Yahu ne hastalık duyarı kastınız be. Bu çift açık evlilik yaşadıklarını beyan eden bir çift. Yani ikisi de rahat takılıyor. Hanımı, adamın suratına 'Seninleyken başka ilişki yaşıyorum' dedi tv'de. Adama muhafazakar Anadolu erkeği muamelesi yapıp 'Karısını korudu' demeyin artık.

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"NAMUSLU KORUMACI ERKEK MUAMELESİYLE..."

Karısına yapılan şakayı kaldıramayan namuslu korumacı erkek muamelesiyle şiddeti legal kılmayın ya. Türk aile yapısına sahip tipler değil bunlar. Açık ilişki yaşıyorlar, çok eşliler yani. Komedyen tokatlayan adam kahkaha attı, karısı 'Başka bir ilişkim de var' deyince. Şiddete hayır. Çık sahneye ver ağzının payını üslubunca. Söyle ne söyleyeceksen. Adam Sevda Demirel gibi gitti tokat attı. Olacak iş mi ya. Bizim temiz yürekli halkımız da, 'Bak karısını nasıl korudu, helal' diyor."

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TEK EŞLİ OLMADIKLARINI İTİRAF ETMİŞLERDİ

1997 yılından bu yana Jada Pinkett Smith ile evli olan Will Smith, ilk kez evlilikleri üzerindeki sır perdesini kaldırdı ve "açık evlilik" iddialarına yanıt vermişti. Smith "İlişkimiz tek eşli olarak başladı. Ama sonra evrildi" demişti. Smith, evlilikleri boyunca hem kendisinin hem de eşinin başkalarıyla da ilişki yaşadığını itiraf etmişti.


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Şahan Gökbakar Will Smith
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