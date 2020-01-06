MAGAZİN
  4. Şahan Gökbakar'dan Sibel Ünli paylaşımı! 'Seni yaşatamadı bu devlet!'

Şahan Gökbakar'dan Sibel Ünli paylaşımı! 'Seni yaşatamadı bu devlet!'

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 10:15 | Son Güncelleme

Türkiye'yi sarsan Siber Ünli intiharı sonrası Şahan Gökbakar da sessiz kalmadı. Şahan Gökbakar yaptığı paylaşımda devlet politikalarını eleştirerek "Çok üzgünüm Sibel... Seni doyuramadı, okutamadı ve yaşatamadı bu devlet" dedi.

Şahan Gökbakar'dan Sibel Ünli paylaşımı! 'Seni yaşatamadı bu devlet!'

Üniversite öğrencisi Sibel Ünli, son paylaşımlarında “Bir liraya karnımı doyurabilir miyim enter. Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var. Bir lira kırk kuruşmuş” ifadelerini kullanmıştı. Ünli’nin cansız bedeni Samatya Sahili’nde bulununca tüm Türkiye bu intiharla sarsıldı.

Şahan Gökbakar yaptığı paylaşımla Sibel Ünli intiharına dair duygularını yazdı.

"Yemek yemesi gerekmesin diye hayatından vazgeçti.Uzaklarda değil! İstanbul'da..." diyen Gökbakar yazısını şöyle sürdürdü:

"Halbuki ne güzel bir havalimanı vardı, inci gibi köprüler vardı, gökdelenler yapılıyordu. Belki kanal bile açılacaktı. Öyle bir ülkede yaşıyordu ki Sibel, kişi başı gelir 8 bin dolardı ama Sibel yaşamaya değer bulmadı. Çok üzgünüm Sibel... Seni doyuramadı, okutamadı ve yaşatamadı bu devlet. Öğrencilerin aç, genç insanlarının bolcası işsiz ve en önemlisi birçoğunun da umutsuz olduğu bir ülke olduk. Bu ülkenin önce çocuklarının karnını doyurması lazım. Çünkü hepsinin yaşamaya değer hayatları var."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Mahşer yeri gibi! İntikam sloganları atıldıMahşer yeri gibi! İntikam sloganları atıldı
Bomba iddia! Annesi beğenmişti! Aşk mı yaşıyorlar?Bomba iddia! Annesi beğenmişti! Aşk mı yaşıyorlar?
Doğa Koleji tepkisi! 'Utanıyorum...'Doğa Koleji tepkisi! 'Utanıyorum...'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Şahan Gökbakar Sibel Ünli

En Çok Okunan Haberler

Hastanelik oldu! Korkutan görüntü

Hastanelik oldu! Korkutan görüntü

İran'dan ABD'ye İsrail'li meydan okuma! 'Yerle bir ederiz'

İran'dan ABD'ye İsrail'li meydan okuma! 'Yerle bir ederiz'

Trump bu kez de Irak'ı tehdit etti! Çok ağır sözler!

Trump bu kez de Irak'ı tehdit etti! Çok ağır sözler!

Yoğun kar, kuvvetli yağış ve fırtına... Geliyor

Yoğun kar, kuvvetli yağış ve fırtına... Geliyor

Yerli otomobilin fiyatıyla ilgili açıklama!

Yerli otomobilin fiyatıyla ilgili açıklama!

ABD 'izliyoruz' diyerek duyurdu: İran alarm durumuna geçti!

ABD 'izliyoruz' diyerek duyurdu: İran alarm durumuna geçti!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Kenan'dan sevişme sahnesi yorumu: Her sahnesi...

Kenan'dan sevişme sahnesi yorumu: Her sahnesi...

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Bu halini unutun! 2020 pozu olay oldu

Bu halini unutun! 2020 pozu olay oldu

Ablası çileden çıktı! Küfürler havada uçuştu

Ablası çileden çıktı! Küfürler havada uçuştu

Okuyucu Yorumları 3 yorum
ağzına sağlık şahan .
Sen ne yaptın...Lüks hayatlarınızı milletin gözüne sokmaktan başka ne yapıyorsunuz...Kaç sanatçı artist devlete vergisini adam gibi veriyor da konuşuyor...
Gökbakar, bugüne kadar yaptığı sinema filmlerinden toplamda 250 milyon lira hasılat elde etti. kaç ihtiyaç sahibi öğrenciye burs veriyorsun şahan efendi
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Avustralya için soyundu: Saatler içinde 500.000 dolar topladı

İnanılmaz kampanya! Bağış yapana çıplak poz

77. Altın Küre (Golden Globe) Ödül Töreni'nde kırmızı halı şıklığı

Göğüsler ödüllerin önüne geçti!

Oğulcan Engin ve Ebru Şahin aşk mı yaşıyor? Bomba iddia

Bomba iddia! Annesi beğenmişti! Aşk mı yaşıyorlar?

Demet Akalın: Öğretmenlerin yüzüne bakmaya utanıyorum

Doğa Koleji tepkisi! 'Utanıyorum...'

Tuğba Ekinci, kırmızı bikinili pozunu paylaştı

Tuğba Ekinci, kırmızı bikinili pozunu paylaştı

Şeyma Subaşı'dan Fatih Altaylı'ya yanıt: "Ben doğru yoldayım ve çok başarılıyım"

Şeyma Subaşı'dan Fatih Altaylı'ya ilginç yanıt!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.