Şahan Gökbakar'dan Sibel Ünli paylaşımı! 'Seni yaşatamadı bu devlet!'

Üniversite öğrencisi Sibel Ünli, son paylaşımlarında “Bir liraya karnımı doyurabilir miyim enter. Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var. Bir lira kırk kuruşmuş” ifadelerini kullanmıştı. Ünli’nin cansız bedeni Samatya Sahili’nde bulununca tüm Türkiye bu intiharla sarsıldı.

Şahan Gökbakar yaptığı paylaşımla Sibel Ünli intiharına dair duygularını yazdı.

"Yemek yemesi gerekmesin diye hayatından vazgeçti.Uzaklarda değil! İstanbul'da..." diyen Gökbakar yazısını şöyle sürdürdü:

"Halbuki ne güzel bir havalimanı vardı, inci gibi köprüler vardı, gökdelenler yapılıyordu. Belki kanal bile açılacaktı. Öyle bir ülkede yaşıyordu ki Sibel, kişi başı gelir 8 bin dolardı ama Sibel yaşamaya değer bulmadı. Çok üzgünüm Sibel... Seni doyuramadı, okutamadı ve yaşatamadı bu devlet. Öğrencilerin aç, genç insanlarının bolcası işsiz ve en önemlisi birçoğunun da umutsuz olduğu bir ülke olduk. Bu ülkenin önce çocuklarının karnını doyurması lazım. Çünkü hepsinin yaşamaya değer hayatları var."

