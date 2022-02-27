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Şahan Gökbakar'dan Yılmaz Özdil'e olay sözler! "Sığ ve dar..."

27.02.2022 07:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gündeme dair yaptığı paylaşımlarla sosyal medyada sık sık gündeme gelen Şahan Gökbakar kendisine Yılmaz Özdil'in yazısını okumasını öneren takipçisine herkesi şaşırtan bir yanıt verdi. Gökbakar kendisine dair yaptığı yorumlardan rahatsız olan Özdil'e "Sığ bakışlı" dedi.

Şahan Gökbakar'dan Yılmaz Özdil'e olay sözler! "Sığ ve dar..."

Şahan Gökbakar Ukrayna-Rusya savaşına dair yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Ünlü komedyen son olarak Zelensky hakkında "Ne kadar cesur ve vatansever bir insan olduğunu ülkesinin sokaklarında bizzat çarpışarak kanıtlıyor" paylaşımı yaptı. Şahan Gökbakar'ın paylaşımına bazı takipçileri Yılmaz Özdil'i okuması yönünde yorum yaptı.

Şahan Gökbakar bu tavsiyeyi sert bir dille geri çevirdi. Şahan Gökbakar takipçisine verdiği yanıtta "Benden bahsettiği her yazısında bana 'Recep İvedik' diye hitap ederek, aklınca beni küçültmeye çalışan, sığ ve dar bakış açılı bir köşe yazarını okumuyorum" dedi.

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Şahan Gökbakar daha sonra ise bir paylaşım yaparak şunları yazdı:

"Köşe yazarı abi, bırak artık şu 'komedyen, devlet başkanı oldu, ülkeye yazık etti!' söylemelerini. 'Masum insanlar ölmesin' de. 'Özgür bir ülke işgal edilemez' de. 'Batsın bu kaypak zihniyetiniz' de. 'Savaşa Hayır, savaş kötüdür' de. Kalemini insanlık ve barış için oynat."


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yılmaz özdil Şahan Gökbakar
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