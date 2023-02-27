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Şahan Gökbakar Haluk Levent'i eleştirdi! "Kızılay ile alışverişini cansiperane savunurken..."

27.02.2023 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haluk Levent ve Kızılay arasındaki çadır alışverişi gündemden düşmüyor. Şahan Gökbakar Haluk Levent'i eleştirdi, yanıt gecikmedi. "Kızılay ile alışverişini cansiperane savunurken..." diyen Şahan Gökbakar'a gelen yanıt sosyal medyada da gündem oldu.

Şahan Gökbakar Haluk Levent'i eleştirdi! "Kızılay ile alışverişini cansiperane savunurken..."

Deprem felaketinin ardından AHBAP derneği Kızılay'dan çadır satın aldı. Konuya dair peş peşe açıklamalar geldikten sonra Haluk Levent "AFAD da parayla alıyor Kızılay’dan" dedi. Öte yandan Kızılay'dan gıda aldıklarını da söyleyen Haluk Levent'e dair Şahan Gökbakar bir paylaşım yaptı.

Haluk Levent'i eleştiren Gökbahar "Haluk bu sabah TV'de, Kızılayla Kızılayla alışverişini cansiperane savunurken 'fiyat normal, çadırlar kaliteli" dedi. Kendi tweeti: 145.446.500 TL/13.250 çadır = 10.970 TL. Haluk sen de 10 bine almışsın çadırların tanesini. 22 bine aldıkların kaliteli de bu aldıkların kalitesiz miydi?" dedi.

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HALUK LEVENT YANIT VERDİ

Haluk Levent bunun üzerine yanıt vererek "Sevgili Şahan. 19 binlik +KDV çadırlardan yani bizim 2050 tane aldığımız çadırlardan şu anda olsa hiç ucuz çadır almam. Çünkü tam korunaklı çok sıcak deprem çadırı. Piyasada yok şu anda. Keşke olsa da alsak. Yani bu hesaplama Çadır kalitesine göre değişiklik gösteriyor" dedi.

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