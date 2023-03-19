Şahan Gökbakar ile Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın 'Recep İvedik' atışması! "Gerçek hayatta yaşasaydı..."

Kahramanmaraş depremlerinin ardından AHBAP'a çadır ve konserve satılması tartışmalarıyla gündem olan Kızılay Başkanı Kerem Kınık ile ünlü komedyen Şahan Gökbakar arasındaki sosyal medya atışması sürüyor. Gökbakar daha önce peş peşe paylaşımlarla Kerem Kınık'ı eleştirmiş ve istifa çağrıları yapmıştı.

Şahan Gökbakar son olarak Kınık'ın fotoğrafını paylaşıp "Seni unuttum zannetme yakışıklı. Babaaaam, dedeeeeem, ögretim görevlim, afette çadır ve konserve satanım...." ifadelerini kullanmıştı.

"RECEP İVEDİK GERÇEK HAYATTA YAŞASAYDI..."

Dr. Kerem Kınık, Şahan Gökbakar'a Recep İvedik karakteri göndermesiyle yanıt verdi. Gökbakar'ın tweetini alıntılayan Kınık "Şahan gelsene afet bölgesine birlikte depremzede vatandaşlarımıza hizmet edelim. Bak ben kırk günde bölgede 15.000 km yol yapmışım. İnan kaba saba da olsa içinde insaniyet ve vicdan taşıyan Recep İvedik gerçek hayatta yaşasaydı o gelir bizimle birlikte hizmet eder, çorba yemek dağıtırdı. Hadi gel sahaya dertleşiriz biraz." dedi.

"AFETTE ÇADIR SATTIĞINI DUYSAYDI..."

Şahan Gökbakar ise bu paylaşımın ardından Kınık'a seslenerek "Kerem bey, afet bölgesine hizmet etmek, sahada olmak benim işim değil, senin işin. Ben maddi ve ayni yardım yapıyorum, çocuk okutuyorum. Recep İvedik'e gelince! Eğer gerçekte olsa ve senin afette çadır sattığını duysaydı varya offf!! Anladın sen onu... Onurlu ol, istifa et!" ifadelerini kullandı.