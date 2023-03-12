Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı Kerem Kınık ile dalga geçince... Kızılay Başkanı sonunda patladı

Komedyen Şahan Gökbahar sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Deprem sonrası tepki çeken Kızılay Başkanı Kerem Kınık'a dair paylaşımlar yapan Gökbahar yine Kınık'ı paylaşarak "Sana kırmızı çok yakışıyor, yarışmayan adam. Huzur haklı pazarlar" yazdı.

Kerem Kınık, sürekli kendisini tiye alan Gökbakar'a en sonunda patladı. "Şahan Bey, bionuzda insan-baba-komedyen yazıyor, anlıyorum sizi size şöhret lazım.

Ben de insanım, babayım sizden farklı olarak dedeyim de ve üniversite hocasıyım" diyerek şu sözlerle sitem etti:

"Velev ki hata yapmış bile olsa bir insanı nefret objesi haline getirmek, TV ekranlarına resmini saatlerce sabitleyip linç duygusunu topluma yaymak, insanları tanımadığı bir insanın üzerinde tepinmeleri için kışkırtmak ne insanlığa ne babalığa sığar, ayrıca komik de değil.

Defalarca açıkladık, Kızılay kendisine gelen bağışları ve afet depolarında her ne varsa her şeyi depremzedeler için seferber etti, satmadı. Ahbap derneği Kızılay'ın afet ve insani yardım sektörünün ihtiyaçlarına makul şartlarda kaliteli tedarik sağlansın diye kurulmuş şirketlerinden alım yaptı, Kızılay da o para ile tekrar çadır dikiyor ve önümüzdeki günlerde onları da vatandaşlarımıza gönderecek zaten.

KUL HAKKIDIR

Kızılay bu işi yeni de yapmıyor, Atatürk'ün emri ile İsmet Paşa'nın onayı ile yapılan çadır satışları var. Ekranlara çıkıp maalesef attığı imzaları unutan eski Kızılay Genel Başkanlarının ve Yönetim Kurulu üyelerinin aldığı kararlarla yaptığı satışlar da var ki bunlar da yasal. Ha seleflerimizin yasal olmayan işleri de var, mesela kurup kurumu zarara uğrattıkları şirketler, ihmaller, suistimaller vs, zaten o konularda mahkemelerde yargılanıyorlar. Gözlerinin içine bakarak savunma hakkı vermediğiniz hiçbir insanı linç etmeyin, kul hakkıdır."

ŞAHAN GÖKBAKAR GERİ ADIM ATMADI

Şahan Gökbakar bunun üzerine "Kerem Bey bırakın edebiyatı. Siz TRT'de çalışan oğlunuzu Kızılay Genç başkan yardımcısı yapıp 60 bin tl'ye yakın maaş bağlayan bir babasınız. Millet dışarIdayken şirketlerinizdeki çadırları da onlara yollasaydınız satmak yerine! Bende şöhret çok da sizde utanma duygusu yok malesef..." diyerek sert çıktı.

