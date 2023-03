Kızılay Başkanı Kerem Kınık'la, Şahan Gökbakar'ın atışması sosyal medyayı salladı: 12 yerden maaş, huzur hakkı...

6 Şubat depreminden sonra adı gündeme sıkça gelen Kızılay Başkanı Kerem Kınık'a komedyen Şahan'dan peş peşe tepkiler geldi. Sosyal medyasını aktif olarak kullanan ünlü komedyen Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın fotoğrafını paylaşarak, "Sana kırmızı çok yakışıyor, yarışmayan adam. Huzur haklı pazarlar." notunu düştü.

PEŞ PEŞE SERT SÖZLER

Kızılay Başkanı Kınık da bu paylaşımın ardından ünlü komedyene tepki gösterdi. Gökbakar'ın paylaşımını alıntılayan Kınık şu ifadelerle yanıt verdi;

"Şahan bey, bionuzda insan-baba-komedyen yazıyor, anlıyorum sizi size şöhret lazım. Ben de insanım, babayım sizden farklı olarak dedeyim de ve üniversite hocasıyım.

Velev ki hata yapmış bile olsa bir insanı nefret objesi haline getirmek, tv ekranlarına resmini saatlerce sabitleyip linç duygusunu topluma yaymak, insanları tanımadığı bir insanın üzerinde tepinmeleri için kışkırtmak ne insanlığa ne babalığa sığar, ayrıca komik de değil.

"LİNÇ ETMEYİN KUL HAKKIDIR"

Defalarca açıkladık, Kızılay kendisine gelen bağışları ve afet depolarında her ne varsa her şeyi depremzedeler için seferber etti, satmadı. Ahbap derneği Kızılayın afet ve insani yardım sektörünün ihtiyaçlarına makul şartlarda kaliteli tedarik sağlansın diye kurulmuş şirketlerinden alım yaptı, Kızılay da o para ile tekrar çadır dikiyor ve önümüzdeki günlerde onları da vatandaşlarımıza gönderecek zaten. Kızılay bu işi yeni de yapmıyor, Atatürkün emri ile İsmet Paşanın onayı ile yapılan çadır satışları var. Ekranlara çıkıp maalesef attığı imzaları unutan eski Kızılay Genel Başkanlarının ve Yönetim Kurulu üyelerinin aldığı kararlarla yaptığı satışlar da var ki bunlar da yasal. Ha seleflerimizin yasal olmayan işleri de var, mesela kurup kurumu zarara uğrattıkları şirketler, ihmaller, suistimaller vs, zaten o konularda mahkemelerde yargılanıyorlar. Gözlerinin içine bakarak savunma hakkı vermediğiniz hiç bir insanı linç etmeyin, kul hakkıdır."

ŞAHAN'DAN SERT YANIT

Tartışmalar bu noktadan sonra daha da alevlenerek büyük. Kınık'ın paylaşımının ardından bir paylaşım daha yapan Gökbakar, "Kerem bey bırakın edebiyatı.Siz TRT'de çalışan oğlunuzu Kızılay Genç başkan yardımcısı yapıp 60 bin TL'ye yakın maaş bağlayan bir babasınız. Millet dışardayken şirketlerinizdeki çadırları da onlara yollasaydınız satmak yerine! Bende şöhret çok da sizde utanma duygusu yok maalesef..." ifadelerini kullandı.

12 MAAŞ İDDİASI

Şahan'ın sözlerine sessiz kalamayan Kınık bir paylaşım daha yaparak ünlü komedyene bir kez daha tepki gösterdi;

"Tam da bunu söylüyordum Şahan bey, Kızılay'da ne ailemden ne yakın uzak akrabalarımdan kimse çalışmıyor, oğlum Kızılay gönüllüsü, benim 12 yerden maaş ya da huzur hakkı aldığım iftirası gibi bu da yalan. Varsa elinizde maaş aldığına dair bilgi belge verin savcılığa gereğini yapsın ama sizin için bir insanın izzetini şerefini karalayıp ayaklar altına almak o kadar kolay o kadar sıradan bir şey ki araştırmaya tenezzül bile etmezsiniz.

Ben afet tıbbı hocasıyım, 72 saat şehirlere arama kurtarma ekip ve ekipmanları, sağlık kapasitesi dışında trafiği kitleyecek araç/Tır sokulmaz. Afad ve Kızılay gönderilmesi gereken zamanda tüm barınma kapasitesini sahaya 3000’i aşkın TIR ile indirdi zaten.

Çadır Tekstil Şirketimizin yurt dışı için ürettiği ve bilgim harici Ahbap derneğine maliyetine verdiği ve fabrikalarımızın bir buçuk günlük üretim kapasitesi kadar olan çadırlar zaten kayıtlarımızda vardı ve planlama ile sahaya zamanında intikal edecekti, ha yine zamanında afadın gösterdiği yere ahbap derneğinin bağışçılarının desteği ile indi ama sizin meseleniz depremzede falan değil, sizin meseleniz başka.

Selam üzerinize olsun."

ÇADIR SATTINIZ GERGİNLİĞİ

Şahan Gökbakar, Kınık'ın sözleri üzerine depremden sonra Kızılay'ın AHBAP derneğine sattığı çadırlara şu sözlerle gönderme yaptı;

Kerem bey gazeteciler yazdı, yayınladı. Bizler de oradan ögrendik. 12 YK başkanlığından toplam 306.244 TL aldığınız yazıyor... Bütün bunları bırakalım, niye kızdı insanlar size ve neden istifa etmelisiniz? Çünkü AFET ANINDA ÇADIR SATTINIZ. Özür dileyip, görevi bırakın! Gerisi boş.

KINIK İDDİALARI KABUL ETMEDİ

Gerginliğin devam etmesiyle paylaşımlara devam edildi. Kınık maaşıyla ilgili yapılan göndermeye ise şu yanıtı verdi;

"O iftira tablosu excel’in hiç bir hücresi doğru değil. Tamamı yalan ve sizler gibi insanların kanaatlerini duygularını çarpıtmak için uydurulmuş tablolar. O iftira tablosunu yapan kişi adalet karşısında hesap veriyor şimdi.

@sgokbakar Kızılay’ı Cumhurbaşkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Bağımsız Denetim Firmaları denetliyor, savcılıklara onlarca suç duyurusu yapılıyor, savcılarımız tüm bu iddiaları soruşturuyor, benim, yönetim kurulumuzun ya da yöneticilerimiz yasalar karşısında tüm vatandaşlarımız gibiyiz, Devletinize güvenin, hepimizin güvencesidir o. Umarım paylaştığınız son yalan olur"

GÖKBAKAR: İSTİFA EDİN

Gökbakar bir kez daha çadır satıldığını belirterek, "Kerem bey, maaşınız da inanın zerre umrumda değil. Konu basit. AFET ANINDA KIZILAY ÇADIR SATTI... Yapılması gereken özür dileyip istifa etmek... Laf cambazlığını ve göbeğinizi içeri çekerek siyah beyaz yakışıklı resim atmayı bırakın. Yakışanı yapın, istifa edin..." ifadelerini kullandı. Gökbakar bu paylaşımın ardından yaptığı paylaşıma ise, "Kerem bey tvde kendiniz şirketin YK baskanı olarak 3 asgari ucret aliyorum diye. 12 şirketi YK başkanısınız. 3x8500tlx 12 şirket= 306 bin TL huzur hakkı ediyor. Hani yalandı tablo? Siz nasıl bir insansınız Kerem bey? KONU NET! İSTIFA ET!" notunu düştü.

KINIK: O MAAŞLARI ALMIYORUM, UĞRAŞTIĞIMIZ İŞLERE BAK

Ünlü komedyenin paylaşımlarına sessiz kalamayan Kınık maaşıyla ilgili tweet için bir kez daha açıklama yaparak tepki gösterdi. Kınık son paylaşımında, "Almıyorum Şahan bey, 12 yerden maaş, huzur hakkı falan almıyorum. Türk ticaret kanunu çerçevesinde yaptıkları tek mütevazı ödenti de büyük ölçüde cemiyetin ve başkanlığın idari harcamaları için kullanılıyor. Yeter ama gerçekten yeter.

Sahada çırpınan 5000 gönüllümüzle ve bizimle biraz empati yapın ya. 6 Şubat'tan bu yana 13.000 km yol yapmışız, depremzedelere hizmet için çırpınıyoruz, şu uğraştığımız işlere bakın." dedi.