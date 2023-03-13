Sosyal medya atışması devam ediyor! Şahan bu kez Kınık'ın 26 yıl önceki videosunu paylaştı: Devletini sertçe eleştiren bir doktor...

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem felaketinden sonra çok konuşulan isimlerden biri de Kızılay Başkanı Kerem Kınık olmuştu. AHBAP derneğine çadır satma tartışmalarıyla gündem olan Kınık'a, komedyen Şahan Gökbakar sosyal medya hesabından tepki göstermişti. Kınık'ın verdiği sert tepkiyle beraber atışma sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

ŞAHAN BU KEZ VİDEO PAYLAŞTI

Paylaşımlarına bugün de devam eden Şahan Gökabakar, Kerem Kınık'a eleştirilerine devam etti. Kınık'ın 26 yıl önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Sağlık İşleri Müdür Yardımcısı görevini yürütürken devleti eleştiren bir konuşmasını paylaşan Gökbakar, Kınık'ın konuşmalarına dikkat çekti. Ünlü komedyen paylaşımına, "Yıl 1997. Kerem Kınık, İBB Sağ. İşl.Müd.Yardımcısı. Genç,sorgulayan ve devletini sertçe eleştiren bir doktor.Bugün onu eleştirenleri, yalancılık,devlet düşmanlığı ve goygoyculukla suçluyor.Eminim ki 26 yıl önceki Kerem Kınık, şimdiki Kerem Kınık'a 'Özür dile ve istifa et' derdi." notunu düştü.

Yıl 1997. Kerem Kınık, İBB Sağ. İşl.Müd.Yardımcısı.Genç,sorgulayan ve devletini sertçe eleştiren bir doktor????????Bugün onu eleştirenleri, yalancılık,devlet düşmanlığı ve goygoyculukla suçluyor.Eminim ki 26 yıl önceki Kerem Kınık,şimdiki Kerem Kınık'a "Özür dile ve istifa et" derdi. pic.twitter.com/aRJvsBc24e March 13, 2023

DÜN NELER OLMUŞTU?

Sosyal medya hesabını aktif kullanan isimlerden biri olan Şahan Gökbakar, Kerem Kınık'ın fotoğrafını paylaşarak göndermede bulunmuştu. Kınık da bu paylaşıma sessiz kalmayınca ünlü komedyen Kınık'ın 12 maaş ve huzur hakkı aldığı iddiasıyla istifa etmesini söylemişti. Söylemlerin giderek sertleşti paylaşımlarda Kınık hakkındaki iddiaları kabul etmeyerek ünlü komedyeni eleştirmişti.