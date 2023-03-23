Şahan Gökbakar'ın Muharrem İnce paylaşımı tepki çekti

2018’de CHP’den cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce bir süre önce Memleket Partisi’ni kurdu. Adaylığı geçen hafta duyurulan İnce, muhalefetin oylarını bölmekle suçlanıyor. İnce amacının seçimi ikinci tura bırakmak olduğunu vurguluyor.

İnce son olarak Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) giderek aday olabilmek için imza verdi. İnce bu imzayı verdikten kısa süre sonra Şahan Gökbakar bir paylaşım yaptı.

Gökbakar, Twitter’dan şunları yazdı: “Mevcut iktidarı devirmek üzere cumhurbaşkanı adayı olan ve bu hareketi sadece ve sadece mevcut iktidara yarayan, eski partisinden yaralı olduğu için, ülkesinin mevcut durumunu hiç iplemeden intikam peşinde koşan siyasetçi kimdir?”

Ünlü komedyenin sözlerine "Nerede kaldı demokrasiye ve fikir özgürlüğüne inancınız?" diyerek pek çok takipçi tepki gösterdi.

