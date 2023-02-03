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Şahan Gökbakar kendisini programa yerleştirdi! Yayında diş fırçaladı, tırnak kesti

03.02.2023 00:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Araştırmacı Hakan Bayrakçı, yorumcu olarak katıldığı Tarafsız Bölge programında, cebinden tırnak makasını çıkartıp tırnaklarını kesmişti. Canlı yayındaki o anlar sosyal medyada gündem olurken, Bayrakçı ise durumun acıdan ve özel durumdan kaynaklandığını belirterek açıklama yapmıştı. Ünlü komedyen Şahan Gökbakar ise Instagram'dan paylaştığı videoyla izleyenleri güldürdü. Gökbakar, kendisini konuk gibi eklediği videoda diş fırçaladı.

Şahan Gökbakar kendisini programa yerleştirdi! Yayında diş fırçaladı, tırnak kesti

Ahmet Hakan ile Tarafsız Bölge programının geçtiğimiz akşamki canlı yayınına katılan Hakan Bayrakçı, cebinden tırnak makasını çıkartarak, el tırnağını kesti. Bayrakçı daha sonra durumu fark edip elindeki tırnak makasını bıraktı.

"ELİME BULAŞAN SICAK MUMUN ACISINDAN KURTULMAK İÇİN..."

Olayın sosyal medyada gündem olmasının ardından açıklama yapan Bayrakçı, "Canlı yayından hemen önce elime ve parmaklarıma bulaşan sıcak sıvı mumun verdiği acıdan ve özel durumdan kurtulmak için yayında yaptığım bir müdahaleden ötürü özür diliyorum" dedi.

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GÖKBAKAR'IN VİDEOSU OLAY OLDU

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar ise Instagram'dan paylaştığı videoyla ilginç anların taklidini yaptı.

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Gökbakar, videoda kendisini Tarafsız Bölge programına yerleştirdi.

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Programdaymış gibi görünen Gökbakar'ın ayak tırnaklarını kestiği, dişlerini fırçaladığı videoya ünlü isimler de yorum yağdırdı.

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Şahan Gökbakar Hakan Bayrakçı sosyal medya

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