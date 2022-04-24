Şahan Gökbakar "Milletvekili ol bence" diyen takipçisine bakın ne dedi

Sosyal medyayı aktif kullanan komedyen Şahan Gökbakar takipçilerinin sorularını yanıtladı. Gündeme dair yorumlarıyla dikkat çeken ünlü isim "Milletvekili ol bence" diyen takipçisine yanıt verdi.

Şahan Gökbakar takipçisire "Ne oluyor olunca? Genel başkan ne derse evet mi diyeyim? Ben yapamam" dedi.

"BENİ MİLYONLARCA İNSAN SEVİYOR"

Şahan Gökbakar ayrıca ülke sorunlarıyla ilgili sessiz kalmamasına yönelik bir yoruma da "Her şeyden önce ben bir vatandaşım. Beni milyonlarca insan seviyor. Kendim rahattayım diye hiç oralı olmasam ülke sorunlarına duyarsız kalsam bence o zaman eleştirilmeliyim" yanıtını verdi.





