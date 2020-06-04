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Şahan Gökbakar, o çalışanın mesajını paylaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2020 14:22 | Son Güncelleme

Oyuncu Şahan Gökbakar, geçtiğimiz gün kendisi hakkında yapılan 'koronavirüse yakalanan güvenlik görevlisini işten çıkardı' şeklindeki haberi sert bir dille yalanlamıştı. Gökbakar, konunun takipçisi olduğunu hesabından yaptığı yeni paylaşımla gösterdi.

Şahan Gökbakar, o çalışanın mesajını paylaştı

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Şahan Gökbakar, kendisi hakkında yapılan bir habere tepki göstermiş ve Çamaşırhane adlı şirketinde çalışan bir güvenlik görevlisinin koronavirüse yakalandığı için işten çıkarılmadığını söylemişti. Kendisine iftira atmak adına bu tarz haberlerin yapıldığını ve bahsi geçen haberdeki kişinin bu tarz bir uygulamaya maruz kalmadığını söyleyen Şahan Gökbakar, Instagram hesabından hakkında yapılan bu habere sert tepki göstermişti.

Dünya görüşü ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar yüzünden bazı gazeteler ve haber siteleri tarafından ‘Vatan haini’ ilan edilmeye çalışıldığını söyleyen Gökbakar, hakkında yapılan ve çok rahatsızlık duyduğu haberin takipçisi olduğunu yaptığı son paylaşımıyla gösterdi.

sahanic

Haberde bahsi geçtiği gibi S.D isimli güvenlik görevlisinin işten çıkarılmadığını kendi isteği ile işten ayrıldığını gösteren bir yazışma paylaşan Gökbakar şunları yazdı: “İşten attığımız iddia edilen S.D adlı güvenlik personelinin, ayrıldığı gün şirket Whatsapp grubuna attığı veda notu ve yetkilimizin cevabı… Proje sorumlusu İshak bey dediği de, S.D'nin bağlı olduğu Securitas firması yetkilisi…”

Şahan Gökbakar çalışanını kovdu mu? Flaş açıklama... 'Bu vatan haini Şahan...'Şahan Gökbakar çalışanını kovdu mu? Flaş açıklama... 'Bu vatan haini Şahan...'

Hakkında yalan haber yapıldığının altını, paylaşımı sonrasında yeniden çizen Gökbakar, haberi yapan kişiye seslenerek bu gelişmelerin de büyük bir manşet yapılmasını istediğini söyledi.

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