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Şahan Gökbakar çalışanını kovdu mu? Flaş açıklama... 'Bu vatan haini Şahan...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2020 15:06 | Son Güncelleme

Şahan Gökbakar’ın kardeşi Togan Gökbakar ile birlikte kurduğu Çamaşırhane Film şirketinde çalışan güvenlik görevlisi S.D.,'nin koronavirüs kaptığı gerekçesiyle işten çıkarıldığı iddia edilmişti. Şahan Gökbakar o iddialarla ilgili canlı yayın yaparak açıklama yaptı.

Şahan Gökbakar çalışanını kovdu mu? Flaş açıklama... 'Bu vatan haini Şahan...'

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar'ın kardeşi Togan Gökbakar'la 2012 yılında kurduğu Çamaşırhane Film isimli şirkette güvenlik görevlisi olarak çalışan 33 yaşındaki S.D.'nin koronavirüs olduğu gerekçesiyle işinden olduğu iddia ediliyordu... Şahan o iddialara çok net yanıt verdi. İşte Şahan Gökbakar'ın açıklaması:

"Çamaşırhane filmin kendi çalışanları listesinde güvenlik görevlisi bulunmamaktadır. Biz bu hizmeti dışarıdan alıyoruz. Güvenlik şirketiyle anlaşma yaparak o şirkete bağlı 3 ayrı güvenlik görevlisi oluşturuyor. Bu arkadaşların bazıları uzun bazıları kısa çalışıyor. Bu personelin tüm sorumluluğu o şirkete bağlı...

'MAAŞLARI AYNI ŞEKİLDE ÖDEDİK'

Ben koronavirüsün başlangıcında Çamaşırhane'deki tüm arkadaşların maaşlarını aynı şekilde ödemeye devam edeceğim demiştim. Bunu da dipnot olarak geçiyorum... Herkes maaşını aldı. Aynı zamanda ben bizzat bizim şirketimizde bordrolu olmayan güvenliğinin de maaşını alıp almadığını sorguladım. Maaşı veriyoruz size ödüyorlar mı diye! Durum bu... Herhangi bir güvenlik görevlisi bizim şirketimizde çalışmıyor.

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Bu olay böyle yansıyınca ve tabii Sabah gazetesi olunca neyse araştırayım dedim. Securitas'a ulaştık ve bir açıklama aldım. 21 Mart'a kadar rapor alan çalışan 23 Mart'ta şube müdürüne kişisel nedenler dolayısıyla iş bırakmak istediğini söylemiş ve kendi isteğiyle işi bırakmış. Açıklama böyle diyor.

Bu vatan haini Şahan, ahlaksız Şahan bir güvenliği koronavirüsten işten atmış... Ne oldu şimdi? Bir araştır! Ara!"

'BELEDİYE SEÇİMLERİ ZAMANI...'

Şahan hakkında çıkan diğer haberlerle ilgili de şunları söyledi: "Benim herhangi bir siyasi partiyle bağım yok. Kaz Dağlarıyla ilgili yaptığımız destek sebebiyle hakkımda vatan haini dendi. Kaz dağlarında bir tek kibrit çöpüm yok. Dikili ağacım vardır belki... Villam olmadan da konuşuyorum...

Veyahut belediye seçimleri... Beni hiç ilgilendirmiyor Ekrem bey mi Binali bey mi? Ben mizah yaptım taklit yaptım... İşim bu... Bu konuyla ilgili ben taraf değilim... Orada yapılan şey yanlıştı tepkimi gösterdim... Geçti gitti... Gezi olaylarındaki tavrım da netti. Özeti uzun yıllardır bu işler böyle... Ben nasıl bir insansam öyleyim... Fikrimi söylemeye devam edeceğim. Bu türk haberleri de artık yeni normalleşme sürecimizde medyamızda normalleşsin."

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