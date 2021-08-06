Şahan Gökbakar o habere ateş püskürdü! "Ev yanıyor baba evde yok!"

Yeni Asır Gazetesi, "HelpTurkey" kampanyasına destek veren Ezgi Mola, Farah Zeynep Abdullah, Emre Kınay, Şevval Sam, Burcu Biricik, Murat Boz, Hazal Kaya ve Fazıl Say gibi ünlüleri manşete taşıyınca, ünlü isimler sessiz kalmayarak destek mesajları paylaştı.

Bu isimlere bir destek de günlerdir yangınla mücadele eden ünlü komedyen Şahan Gökbakar'dan geldi.

"HANGİ ÜLKEDE GAZETE ÇIKARIYORSUNUZ?"

Gökbakar, bugün açtığı canlı yayında, ""İşte yok efendim 'Help Turkey' yazan isimleri fişlemeler, hedef göstermeler... 'Siz nerenin sanatçısısınız...' Siz nerenin gazetecisiniz? Siz hangi ülkenin basınısınız? Bir kendinize onu sorun önce! Siz hangi ülkede haber yapıyorsunuz? Siz hangi ülkede gazete çıkarıyorsunuz? Önce kendinize bunu sorun.

"HEPSİ KIYMETLİ İNSANLAR"

O insanların hepsi kıymetli insanlar. Türkiye'deki herkes gibi kıymetli insanlar. O insanlar bu ülkeye vergi veriyorlar. O insanlar, yaptıkları sanatla oyunculukla, müzikle, bu ülkede yaşayan insanların gönlünü hoş ediyorlar. Siz ne vasıfla o insanları fişliyorsunuz? Yok efendim 'Help Turkey' demiş.

Hayırdır inşallah!

"EV YANIYOR, BABA EVDE YOK..."

Ben size şöyle anlatayım. Bir ev düşünün, içinde bir aile yaşasın. Evin babası evde olmasın. Evin annesi de çocuklarla evdeyken yangın çıksın, kadın camı açıp, 'komşular yetişin yangın var.' demez mi? Der mi, demez mi? Der! Neden? Çünkü evin babası evde yok. Komşulardan yardım ister. İnsanlar ilk günlerde bu psikolojiye kapılmış olabilir.

"İNSANLARIN VATANLARI YANIYOR"

Komşudan yardım istemek, dünyadan yardım istemek kötü bir şey mi? İnsanların evleri, ocakları, vatanları yanıyor diye, 'komşular yetişin' demiş olabilir. Bunda ne kötülük var? Siz nasıl bu insanları alıp da fişlersiniz?" diyerek tepkisini dile getirdi.



