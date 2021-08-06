MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Şahan Gökbakar o habere ateş püskürdü! "Ev yanıyor baba evde yok!"

Şahan Gökbakar o habere ateş püskürdü! "Ev yanıyor baba evde yok!"

06.08.2021 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni Asır Gazetesi, "HelpTurkey" kampanyasına destek veren Ezgi Mola, Farah Zeynep Abdullah, Emre Kınay, Şevval Sam, Burcu Biricik, Murat Boz, Hazal Kaya ve Fazıl Say gibi ünlüleri ''Siz hangi ülkenin sanatçısısınız'' diyerek manşetine taşıyınca ünlü isimler bu duruma sessiz kalmadı. Bu ünlülerden biri de Şahan Gökbakar oldu. Gökbakar, ''Siz hangi ülkenin basınısınız?'' diyerek gazeteye sert çıkarak eleştirilerde bulundu.

Yeni Asır Gazetesi, "HelpTurkey" kampanyasına destek veren Ezgi Mola, Farah Zeynep Abdullah, Emre Kınay, Şevval Sam, Burcu Biricik, Murat Boz, Hazal Kaya ve Fazıl Say gibi ünlüleri manşete taşıyınca, ünlü isimler sessiz kalmayarak destek mesajları paylaştı.

Bu isimlere bir destek de günlerdir yangınla mücadele eden ünlü komedyen Şahan Gökbakar'dan geldi.

640xauto

"HANGİ ÜLKEDE GAZETE ÇIKARIYORSUNUZ?"

Gökbakar, bugün açtığı canlı yayında, ""İşte yok efendim 'Help Turkey' yazan isimleri fişlemeler, hedef göstermeler... 'Siz nerenin sanatçısısınız...' Siz nerenin gazetecisiniz? Siz hangi ülkenin basınısınız? Bir kendinize onu sorun önce! Siz hangi ülkede haber yapıyorsunuz? Siz hangi ülkede gazete çıkarıyorsunuz? Önce kendinize bunu sorun.

"HEPSİ KIYMETLİ İNSANLAR"

O insanların hepsi kıymetli insanlar. Türkiye'deki herkes gibi kıymetli insanlar. O insanlar bu ülkeye vergi veriyorlar. O insanlar, yaptıkları sanatla oyunculukla, müzikle, bu ülkede yaşayan insanların gönlünü hoş ediyorlar. Siz ne vasıfla o insanları fişliyorsunuz? Yok efendim 'Help Turkey' demiş.
Hayırdır inşallah!

"EV YANIYOR, BABA EVDE YOK..."

Ben size şöyle anlatayım. Bir ev düşünün, içinde bir aile yaşasın. Evin babası evde olmasın. Evin annesi de çocuklarla evdeyken yangın çıksın, kadın camı açıp, 'komşular yetişin yangın var.' demez mi? Der mi, demez mi? Der! Neden? Çünkü evin babası evde yok. Komşulardan yardım ister. İnsanlar ilk günlerde bu psikolojiye kapılmış olabilir.

"İNSANLARIN VATANLARI YANIYOR"

Komşudan yardım istemek, dünyadan yardım istemek kötü bir şey mi? İnsanların evleri, ocakları, vatanları yanıyor diye, 'komşular yetişin' demiş olabilir. Bunda ne kötülük var? Siz nasıl bu insanları alıp da fişlersiniz?" diyerek tepkisini dile getirdi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Help Turkey" soruşturması! Gülben Ergen tepki gösterdi"Help Turkey" soruşturması! Gülben Ergen tepki gösterdi
Tarihinin en büyüğü! Kasaba yok olduTarihinin en büyüğü! Kasaba yok oldu
Seks Müzesi paylaşımı başına bela oldu! Müze müdüründen mesajSeks Müzesi paylaşımı başına bela oldu! Müze müdüründen mesaj
Anahtar Kelimeler:
Şahan Gökbakar Instagram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yangın kabusu sürüyor! Bir yerleşim yerine daha sıçradı

Yangın kabusu sürüyor! Bir yerleşim yerine daha sıçradı

Milli Eğitim Bakanı değişti

Milli Eğitim Bakanı değişti

Esra Hankulu'nun ön otopsi raporu tamamlandı

Esra Hankulu'nun ön otopsi raporu tamamlandı

Adeta kabusu yaşadı! "Yüzüm yanmaya, kulaklarım düşmeye başladı"

Adeta kabusu yaşadı! "Yüzüm yanmaya, kulaklarım düşmeye başladı"

Lionel Messi, Barcelona'dan ayrıldı!

Lionel Messi, Barcelona'dan ayrıldı!

Yangınlardan sonra tatilcilerin yeni gözdesi oldu!

Yangınlardan sonra tatilcilerin yeni gözdesi oldu!

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Eski yengeden lezbiyen ilişki itirafı

Eski yengeden lezbiyen ilişki itirafı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Yardım etmek istemişti! Aldığı yanıtla şoke oldu

Yardım etmek istemişti! Aldığı yanıtla şoke oldu

Yangın yerinde kavga! Ünlü şarkıcı havaya ateş açınca gözaltına alındı

Yangın yerinde kavga! Ünlü şarkıcı havaya ateş açınca gözaltına alındı

Emre Kınay orman yangınlarına isyan etti! Paylaşım rekoru kırdı

Emre Kınay orman yangınlarına isyan etti! Paylaşım rekoru kırdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.