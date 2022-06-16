Şahan Gökbakar, Recep İvedik 7 filminden ilk kareleri paylaştı! Recep İvedik köy hayatına başlıyor

Şahan Gökbakar’ın başrolünde yer aldığı ve çekimleri geçtiğimiz günlerde başlayan ‘Recep İvedik 7’nin setinden ilk kareler yayınlandı.

"SONBAHAR AYLARINDA BULUŞACAĞIZ"

Setten kareleri paylaşan Şahan Gökbakar, "Setten sizin için seçtik. Çekimleri yarıladık. Kısmetse sonbahar aylarında sadece Disney+ ta. Recep İvedik 7 ile buluşacağız" notunu yazdı.

RECEP İVEDİK ŞEHİR HAYATINI GERİDE BIRAKIYOR

Gişe rekortmeni serinin yeni filminde, şehir hayatı ve ekonomik koşullardan bunalan Recep İvedik, en yakın arkadaşı Nurullah’ı da yanına alarak babaannesinden kendisine miras kalan köy evine gitmeye karar verir.

Köy hayatının tadını çıkaracağı sırada, köye ve civar ormanlara zarar verecek büyük bir projenin varlığından haberdar olan Recep İvedik, köylülerle el ele vererek, bu projeye karşı heyecanlı ve komik bir maceraya atılacaktır.





