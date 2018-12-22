Şahan Gökbakar ve Engin Altan Düzyatan tatilde buluştu! 'Gençler gezmede'

Son filmi Recep İvedik 6'nın hazırlıklarını tamamlayan Şahan Gökbakar, eşi Selin Gökbakar'ın doğum gününü kutlamak için yurt dışına gitti. Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar da tatilde Gökbakar ailesine eşlik etti. Şahan Gökbakar birlikte çekildikleri fotoğrafı ise Instagram hesabından 'Gençler gezmede' notuyla paylaştı.

Eşi Selin Gökbakar'la doğum günü pastasındaki mumu üflerken çekilen bir fotoğrafını da paylaşan Gökbakar, 'Doğum günü haftası ilk gece. Ufak bir başlangıç. Mum üflerken güzel dilekler' notunu yazdı.





