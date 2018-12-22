MAGAZİN

Şahan Gökbakar ve Engin Altan Düzyatan tatilde buluştu! 'Gençler gezmede'

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.12.2018 00:47 | Son Güncelleme

Şahan Gökbakar ve eşi Selin Gökbakar'ı doğum gününü kutlamak için yurt dışı tatiline çıkardı. Gökbakar ailesine yakın dostları Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar da eşlik etti.

Şahan Gökbakar ve Engin Altan Düzyatan tatilde buluştu! 'Gençler gezmede'

Son filmi Recep İvedik 6'nın hazırlıklarını tamamlayan Şahan Gökbakar, eşi Selin Gökbakar'ın doğum gününü kutlamak için yurt dışına gitti. Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar da tatilde Gökbakar ailesine eşlik etti. Şahan Gökbakar birlikte çekildikleri fotoğrafı ise Instagram hesabından 'Gençler gezmede' notuyla paylaştı.

sahan1

Eşi Selin Gökbakar'la doğum günü pastasındaki mumu üflerken çekilen bir fotoğrafını da paylaşan Gökbakar, 'Doğum günü haftası ilk gece. Ufak bir başlangıç. Mum üflerken güzel dilekler' notunu yazdı.

sahan-2

Gerçek hali ortaya çıktı! Aldığı tehditlerin ardı arkası kesilmiyorGerçek hali ortaya çıktı! Aldığı tehditlerin ardı arkası kesilmiyor
Eda Taşpınar'ın botları olay oldu!Eda Taşpınar'ın botları olay oldu!
Gelinim Mutfakta'da Fatih Ürek'ten büyük sürpriz!Gelinim Mutfakta'da Fatih Ürek'ten büyük sürpriz!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Şahan Gökbakar Engin Altan Düzyatan neslişah alkoçlar selin gökbakar

En Çok Okunan Haberler

Yeni 20 TL banknotlar tedavüle girecek

Yeni 20 TL banknotlar tedavüle girecek

Mattis'in istifa sebebi: Türkiye'nin YPG'lileri çukura gömme tehdidi, bardağı taşıran damla oldu

Mattis'in istifa sebebi: Türkiye'nin YPG'lileri çukura gömme tehdidi, bardağı taşıran damla oldu

Gerilimi tırmandıracak hamle! Resti çekti, savaş gemisini yolladı

Gerilimi tırmandıracak hamle! Resti çekti, savaş gemisini yolladı

İYİ Parti'nin 5'i büyükşehir 15 belediye başkan adayı belli oldu

İYİ Parti'nin 5'i büyükşehir 15 belediye başkan adayı belli oldu

Ajanslar 'son dakika' koduyla duyurdu! Trump, Erdoğan'la konuşup kararı açıkladı

Ajanslar 'son dakika' koduyla duyurdu! Trump, Erdoğan'la konuşup kararı açıkladı

Sincan Çocuk Kapalı Cezaevi karıştı! Çok sayıda yaralı var

Sincan Çocuk Kapalı Cezaevi karıştı! Çok sayıda yaralı var

İlginizi Çekebilir

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

İşte Benim Stilim'in diskalifiye olan yarışmacısı pilot oldu! Son hali inanılmaz

İşte Benim Stilim'in diskalifiye olan yarışmacısı pilot oldu! Son hali inanılmaz

En uzun geceye özel kampanyaları kaçırmayın!

En uzun geceye özel kampanyaları kaçırmayın!

Hülya Avşar'dan derin yırtmaçlı paylaşım! Sosyal medyayı salladı

Hülya Avşar'dan derin yırtmaçlı paylaşım! Sosyal medyayı salladı

Chole Loughnan, Serdar Ortaç'tan boşanıyor mu? Açıkladı

Chole Loughnan, Serdar Ortaç'tan boşanıyor mu? Açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eda Taşpınar'ın botları olay oldu!

Eda Taşpınar'ın botları olay oldu!

Gelinim Mutfakta'da haftanın birincisi kim oldu? Fatih Ürek'ten büyük sürpriz! (21 Aralık 2018)

Gelinim Mutfakta'da Fatih Ürek'ten büyük sürpriz!

Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu nasıl? İlk onları görmek istedi

Yanına ilk onları çağırdı! Erbil'den iyi haber

Muhterem Nur: Ne olmuş Müslüm bir iki tokat atmışsa…

Ne olmuş Müslüm bir iki tokat atmışsa…

Acun Ilıcalı'dan büyük vefa! Alper Baycın'ın ailesini yalnız bırakmıyor

Alper Baycın'ın ailesini yalnız bırakmıyor

'Şabaniye' benzetmesi Bergüzar Korel'i kızdırdı

O benzetme kızdırdı! Olay açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.