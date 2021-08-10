Şahan Gökbakar ve Uğur Dündar arasında dikkat çeken yazışma! "Cesur olmayı senden öğrendik"

Gazeteci Uğur Dündar, Türkiye’nin orman yangınlarıyla mücadele ettiği günlerde kamuoyunun takdirini kazanan ünlü komedyen Şahan Gökbakar’a Twitter’dan teşekkür etti.

"UNUTULMAZ BİR MÜCADELE VERDİ"

"Şahan Gökbakar, orman yangınlarında doğayı ve tüm canlıları koruyabilmek için unutulmaz bir mücadele verdi" diyen Dündar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Onun hayatını tehlikeye atarak sergilediği olağanüstü çabalar, bu geçeği bilenlerce minnetle anılacak. İyi ki varsın değerli Şahan Gökbakar”

Uğur Dündar’ın sözlerine teşekkür eden Şahan Gökbakar’ın verdiği cevap ise dikkat çeken ifadeler yer aldı.

"CESUR OLMAYI SENDEN ÖĞRENDİK"

"Canım abim, bu güzel sözleri senden işitmek beni ayrıca mutlu etti. Çocukluğumdan beri namuslu, dürüst, mücadeleci, duruş sahibi, cesur olmayı senden öğrendik. İyi ki varsın değerli insan."





