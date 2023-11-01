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Şahane Hayatım'ın Mesut'u Onur Tuna kimdir, kaç yaşında, nereli? Onur Tuna'nın rol aldığı yapımlar

01.11.2023 21:26 | Son Güncelleme:
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Onur Tuna, Şahane Hayatım'da Mesut rolünü canlandırıyor. Başrollerinde ünlü oyuncular Hilal Altınbilek ve Onur Tuna'nın yer aldığı dizi bugün ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Yönetmen koltuğunda Çağrı Bayrak'ın oturduğu dizinin yapımcılığını Ay Yapım üstleniyor. Peki, Şahane Hayatım'ın Mesut'u Onur Tuna kimdir, kaç yaşında, nereli? Onur Tuna'nın rol aldığı yapımlar hangileri?

Şahane Hayatım'ın Mesut'u Onur Tuna kimdir, kaç yaşında, nereli? Onur Tuna'nın rol aldığı yapımlar

Şahane Hayatım'da Mesut karakteriyle izleyici karşısına çıkan Onur Tuna dizinin başrol oyuncuları arasında yer alıyor. Yapımcılığını Kerem Çatay'ın üstlendiği Şahane Hayatım dizisi, 1 Kasım 2023 Çarşamba akşamı FOX TV ekranlarında yayın hayatına başlayacak. Dizide Hilal Altınbilek, Şebnem karakterine, Onur Tuna ise Mesut karakterine hayat verecek. İşte Şahane Hayatım'ın Mesut'u Onur Tuna'nın hayatı ve rol aldığı yapımlar...

ONUR TUNA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1985'te Çanakkale'de doğdu. Liseyi Bursa'da okudu. Bosch'ta basketbol başta olmak üzere voleybol, masa tenisi ve futbol oynadı. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat Fakültesinde lisansını tamamladıktan sonra, Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı'nda bir yıl Sanat Müziği Ses Eğitimine devam etti. Tiyatro sahnesine ilk kez, altı yaşında İbiş'i oynayarak çıkan ve üniversite yıllarında eş zamanlı olarak tiyatro oyunlarında yer almaya devam eden oyuncu, İzmir'deki Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde yaklaşık üç yıl oyunculuk eğitimi aldı ve Neşe Erberk Ajans'ta dört yıl fotomodellik yaptı. İstanbul'a geldiğinde ise Ayla Algan ile Craft Tiyatro gibi özel tiyatrolarda eğitime devam etti. Filinta[8] ve Bi Küçük Eylül Meselesi adlı yapımlarla adını duyuran Tuna'nın ailesi anne tarafından aslen Selanik göçmeni, baba tarafından ise Çanakkaleli olup babasıyla abisi matematik öğretmenidir.

14 yaşından beri müzikle de ilgilenen sanatçı, nota ve ses eğitimi aldı. Gitar ve piyano çalıp besteler yapmaktadır ve kendine ait müzik stüdyosu bulunmaktadır. Sözü ve bestesi kendisine ait 4 şarkıdan oluşan ilk EP albümü Uzay Misali 22 Haziran 2018 tarihinde yayınlandı. İlk albümünde yer alan "Korkmadım" ve "Ben Özlerim" şarkıları, Yasak Elma dizisinde de yayınlandı. Yine sözü ve bestesi kendisine ait olan single'ı Yangın Yeri, 22 Kasım 2019 tarihinde tüm dijital platformlarda yerini aldı.

2011'de yayımlanmaya başlayan Hayat Devam Ediyor dizisiyle oyunculuk hayatına adım atan oyuncu, sürecinde Cesur Yürek dizisi, Ağır Romantik filmi, Yadel Uzun'un sanatsal kısa filmi "Kir" ve Yasak Elma da Alihan karakteri, 2019'dan 2021'e kadarda Mucize Doktordizisinde Ferman Eryiğit karakteriyle yer aldı. 14 Aralık 2021 itibarıyla Mahkum adlı dizide, kurulmuş bir komplo sonucu hapse düşen Cumhuriyet Savcısı Fırat Bulut'u canlandırdı ve dizi 29 Ekim 2022 tarihinde final yaparak sona erdi.

ŞAHANE HAYATIM - ONUR TUNA

ROL ALDIĞI YAPIMLAR

Dizi
2011-2012 Hayat Devam Ediyor (Siraç Bakırcı)
2013 Huzur Sokağı (Ali Taner Atahan)
2014-2016 - Filinta Filinta (Mustafa)
2016-2017 - Cesur Yürek (Ömer Korkmaz)
2018-2019 - Yasak Elma (Alihan Taşdemir)
2019-2021 - Mucize Doktor (Dr. Ferman Eryiğit)
2021-2022 - Mahkum (Savcı Fırat Bulut)
2023 - Şahane Hayatım (Mesut)

Sinema
2014 Bi Küçük Eylül Meselesi
2020 Ağır Romantik
2022 Benden Ne Olur?
Yakında HiÇ Cem Altın
Yakında Son Akşam Yemeği

İnternet
Yakında Sarmaşık Zamanı (Kerem)

ŞAHANE HAYATIM

ŞAHANE HAYATIM KONUSU

Entrika, aşk, gerilim ve heyecan dolu dizi, hayata büyük haksızlıklarla gelmiş, bunları aşmak için çok çalışmış, bu yolda gerekenleri yapmış, şimdi ise şahane bir hayat yaşarken gelip onu bulan suç dolu geçmişinden kurtulmaya çalışan Şebnem’in sarsıcı hikayesini konu alıyor.

ŞAHANE HAYATIM - HİLAL ALTINBİLEK

ŞAHANE HAYATIM OYUNCULARI

Hilal Altınbilek (Şebnem Gümüşçü)

Onur Tuna (Mesut Öztürkmen)

Yiğit Özşener (Onur Gümüşçü)

Serkan Keskin (Niyazi Adalı)

Nesrin Cevadzade (Melisa Özsoy)

Sumru Yavrucuk (Aysel Gümüşçü)

Gökçe Eyüboğlu (Didem Özcan)

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