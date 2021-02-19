Sahanın mutlak hakimi Beşiktaş!

Süper Lig’de boy gösterdiği 24 maçta 51 puan toplayarak zirve yarışına ortak olan Beşiktaş, attığı 53 golle de ligin en skorer ekibi oldu. Siyah-beyazlıların dikkat çeken bir diğer istatistiği ise topa sahip olma oranı. Boy gösterdiği karşılaşmalarda rakibe baskı kurarak topu kontrol eden Sergen Yalçın’ın öğrencileri, topa sahip olma konusunda da oldukça başarılı bir grafik yakaladı.

Geride kalan 24 karşılaşmada yüzde 60.80 topa sahip olma ortalamasıyla oynayan siyah-beyazlılar, rakiplerine de büyük üstünlük kurdu. Beşiktaş’ın bu sezon en çok topla oynadığı karşılaşmalar ise deplasmanda 2-0 kazanılan Kayserispor mücadelesiyle yine rakip sahada 4-1 galip gelinen Karagümrük maçları oldu. Siyah-beyazlılar bu mücadelelerde yüzde 72’lik topa sahip olma ortalamasıyla oynadı.

EN DÜŞÜK ORTALAMA, EN FARKLI GALİBİYET!

Beşiktaş geride kalan 24 haftanın yalnızca 3’ünde topa hakim olma konusunda rakiplerinin gerisinde kaldı. Ancak dikkat çeken bir diğer nokta ise Beşiktaş’ın bu 3 maçı da kazanmış olması.

Başakşehir karşısında 3-2 galip gelen siyah-beyazlılar bu maçta yüzde 44 topa sahip olmayla oynarken, bir hafta sonra ise Fenerbahçe deplasmanında yine yüzde 44’le oynadı. Sahadan 4-3’lük galibiyetle ayrılan siyah-beyazlılar, bu mücadelede Larin’in 50. dakikada kırmızı kart görmesiyle uzun süre 10 kişi oynadı. Beşiktaş’ın bu sezon en az topa sahip olduğu karşılaşmanın Çaykur Rizespor maçı olması ise dikkat çekti. Sergen Yalçın’ın öğrencileri, ligde en az topa sahip oldukları karşılaşmadan 6-0’lık galibiyetle ayrılarak sezonun en farklı galibiyetine imza attı.