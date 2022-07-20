sahibinden.com'dan ikinci "İkinci Elin Sürdürülebilirliğe Katkısı" raporu

İSTANBUL (AA) - sahibinden.com, "İkinci Elin Sürdürülebilirliğe Katkısı" raporunun ikincisini yayınlandı.

sahibinden.com açıklamasına göre, dünyanın en saygın çevre enstitülerinden İsveç Çevre Araştırmaları Enstitüsü IVL desteğiyle hazırladığı rapor, bu yıl da ikinci elin sürdürülebilirliğe katkısına dair sonuçları çarpıcı verilerle ortaya koyuyor.

sahibinden.com’da yer alan 24 ayrı kategori ve 226 alt kategorinin değerlendirilerek hazırlanan rapor, sürdürülebilir bir gelecek için karbon ayak izinin azaltılmasına, sorumlu tüketim bilincinin kazanılmasına ve yeniden kullanımın sürdürülebilirliğe katkısına dikkat çekiyor.

Raporun ortaya koyduğu verilere göre, 2021 yılında yayınlanan 3,7 milyon ilan üzerinden yapılan çalışma sonucunda, sahibinden.com kullanıcıları ikinci el ürünleri tercih ederek sıfır ürün üretiminin önüne geçti. Bu şekilde 1 yılda 10,9 milyon ton karbondioksit tasarruf edilmesi sağlandı.

10,9 milyon ton karbondioksit eşdeğeri emisyon, yaklaşık olarak 1,4 milyar kot pantolonun üretiminin yol açacağı emisyona veya yaklaşık 4,8 milyar tişört üretiminin yol açacağı emisyona karşılık geliyor.

Bunun yanı sıra kullanıcılar farklı kategorilerden ikinci el ürünleri tercih ederek, 640 bin ton çelik, 120 bin ton alüminyum ve 180 bin ton plastik tasarrufu sağladı. Bu verilere göre, 640 bin ton çelik 650 bin arabanın üretiminde kullanılan çelik miktarına, 120 bin ton alüminyum 12,6 milyon teneke içecek kutusunun üretiminde kullanılan alüminyum miktarına, 180 bin ton plastik ise 7,5 milyar plastik şişeye karşılık geliyor.

Sürdürülebilir hedefler doğrultusunda yıllardır pek çok çalışma yürüten ve Yeşil Ofis Sertifikası almaya hak kazanan ilk e-ticaret şirketi olan şirket, "İkinci Elin Sürdürülebilirliğe Katkısı" raporunda ofis yaşantısında birçok sürdürülebilir değişikliğe gittiğini duyurdu.

E-arşiv sistemi, sensörlü musluk, enerji tasarruflu ampuller, zamanlayıcılı priz kullanımını ve daha birçok sürdürülebilir yöntemi tercih eden sahibinden.com, yakın zamanda araç filosunu da hibrit araçlarla yenileyerek, bir yılda 329 ton karbon emisyonundan tasarruf edeceğini duyurdu.

- "sürdürülebilirlik alanında farkındalık oluşturmayı ve toplumu ikinci el kullanımına teşvik etmeyi amaçlıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen sahibinden.com Üst Yöneticisi (CEO) Burak Ertaş, sahibinden.com’da gelecek nesillere yaşanabilir ve sağlıklı bir dünya bırakabilmek için yıllardır kendi bünyelerinde de pek çok çalışma yürüttüklerini ifade etti.

Ertaş, çıktıkları bu yolda sürdürülebilir bir marka olmanın aynı zamanda sorumlu bir marka olmak olduğuna inandıklarını belirterek, "sahibinden.com kullanıcılarının bir yılda ikinci el ürünleri tercih ederek sürdürülebilirliğe sağladıkları katkıyı çarpıcı bir şekilde ortaya koyan 'İkinci Elin Sürdürülebilirliğe Katkısı' raporumuzu bu yıl da yayınlayarak, sürdürülebilirlik alanında farkındalık oluşturmayı ve toplumu ikinci el kullanımına teşvik etmeyi amaçlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen yıl yayınladıkları rapor ile karşılaştırdıklarında sahibinden.com kullanıcılarının geçtikleri bir sene içerisinde ikinci eli tercih ederek, bir önceki yıla göre çok daha fazla karbondioksit üretimi tasarrufu yaptığını gördüklerini aktaran Ertaş, şunları kaydetti:

"sahibinden.com kullanıcılarının dünyanın ömrünü uzattığı ve döngüsel ekonomiye katkı sağladığı gerçeğini somut sayısal veriler ile gözler önüne seren bu yılki raporumuz sayesinde ikinci el kullanımının ve sürdürülebilirlik etkisinin arttığını da gösterdik."

