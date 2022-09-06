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  4. sahibindex'e göre ağustosta genç araçların fiyatları geriledi

sahibindex'e göre ağustosta genç araçların fiyatları geriledi

06.09.2022 13:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Model yılı 2019 ve sonrası olan araçların fiyatlarında ağustos ayında yüzde 1,3 düşüş yaşanırken, model yılı 2016 – 2018 aralığındaki araçların fiyatları değişmedi

İSTANBUL (AA) - sahibinden.com’da yayınlanan ilan verilerinden hazırlanan sahibindex Ağustos Vasıta raporuna göre model yılı daha genç olan araçların satıcılar tarafından talep edilen fiyatlarında düşüş gözlemlendi.

sahibinden.com verilerinden hazırlanan sahibindex Ağustos Vasıta raporuna göre, model yılı 2019 ve sonrası olan araçların fiyatlarında ağustos ayında yüzde 1,3 düşüş yaşanırken, model yılı 2016 – 2018 aralığında olan araçların fiyatları aynı kaldı.

Genç araçların fiyatlarındaki düşüş, bu araçların yayından kaldırılan ilanlar içerisindeki oranının da artmasına neden oldu. 0-6 yaş aralığındaki otomobillerin içerisindeki payı, temmuz ayına göre yüzde 22,3’ten yüzde 24,6’ya yükseldi. Yaşı daha büyük otomobillerin payı ise yüzde 77,7’den yüzde 75,4’e düştü.

Ayın en çok ilan verilen kategorisi otomobil oldu. Otomobili, minivan & panelvan kategorisi takip etti. Ağustos ayında motosiklet kategorisi bir üst sıraya çıktı ve sıralama arazi/SUV & Pick-up ve Ticari Araçlar kategorisi ile devam etti.

Marka & Model sıralamasının lideri Renault – Clio oldu.

Sıralama, Volkswagen Passat, Renault–Megane, Opel – Astra ve Ford Focus ile devam etti. Arazi/SUV & Pick-up kategorisinin marka sıralaması ise Nissan, Volkswagen, Peugeot, Hyundai ve Land Rover oldu.

Ağustos ayında en çok beyaz, gri, siyah, gümüş gri ve kırmızı renkli, yakıt türü dizel olan ve model yılı 2016 olan araçların ilanı yayınlandı.

Tüm ilanların yüzde 31'ini 100 bin kilometre altındaki araç ilanları oluşturdu.

Fiyatlara bakıldığında ise 250 bin 0001- 500 bin 000 TL aralığı yüzde 37,8'le en çok ilan yayınlanan fiyat aralığı oldu.

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