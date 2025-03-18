SPOR

71
62
51
44
44
38
37
36
35
35
33
33
31
31
30
27
27
19
0
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Şahika Ercümen, buzla kaplı dünyanın en derin gölüne dalış yaptı

Şahika Ercümen, buzla kaplı dünyanın en derin gölüne dalış yaptı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
18.03.2025 20:51
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Sporcu Şahika Ercümen, iklim krizinin etkilerine dikkat çekmek için Rusya’daki dünyanın en derin gölünde buz altı dalışı yaptı. Nefes alırken bile üşüdüğünü belirten Ercümen, "Suyun altı 1 derece ve buzla kaplı bir dünyanın en derin gölündeyim. Bu dalıştaki amacım iklim krizine dikkat ve eriyen buzullara dikkat çekmekti. Hem bir milli sporcu, hem de çevre aktivisti olarak; gezegenimizin korunması için kendimi borçlu hissediyorum" dedi.

Şahika Ercümen, buzla kaplı dünyanın en derin gölüne dalış yaptı

Serbest Dalış Dünya Rekortmeni ve Uluslararası çevre aktivisti Şahika Ercümen, iklim krizine ve buzulların erimesine dikkat çekmek amacıyla, Rusya’daki bin 637 metre derinliğiyle dünyanın en derin gölü olan Baykal Gölü’ne daldı. Etrafı ve üstü buzlarla kaplı olmasına rağmen su sıcaklığı 1 derecedeki göle tek nefes ile 50 metrelik başarılı dalış gerçekleştiren Şahika, Türk Bayrağı ile iklim krizi mesajı verdi.
Dalış sonrası bir açıklama yapan Şahika Ercümen, "İnanılmaz soğuk. Nefes alırken bile çok üşüyorsunuz. Suyun altı 1 derece ve buzla kaplı bir dünyanın en derin gölündeyim" dedi.

"GEZEGENİMİZİN KORUNMASI İÇİN KENDİMİ BORÇLU HİSSEDİYORUM"

Buzulların erimesinin yalnızca kutup bölgelerinde değil, dünyanın her köşesinde etkilerini göstermek istediğini söyleyen Ercümen, "Bu dalıştaki amacım iklim krizine dikkat ve eriyen buzullara dikkat çekmekti. Dalış sonrasında farklı ülkelerden gelen başarılı dalgıçlarla bir araya gelip bu konunun önemini paylaştığımız bir seminer de vereceğiz. Hem bir milli sporcu, hem de çevre aktivisti olarak; gezegenimizin korunması için kendimi borçlu hissediyorum. Tam da bu günlerde Birleşmiş Milletler tarafından 21 Mart Dünya Buzul Günü ilan edildi. Bunun en büyük sebebi ise; tüm dünyada buzulların büyük tehlike altında olması. İklim krizinin etkilerini her gün yaşıyoruz. Deniz buzlarının azalması ise bu süreci iyice kısır döngüye soktu. Buzullar parlak beyaz yüzeyi ile güneş ışığı ve ısıyı yansıtmada oldukça etkili. Bu şekilde gezegenin soğumasına yardımcı oluyor. Deniz buzunun olmaması demek, güneşten gelen bu ısının, koyu mavi okyanus tarafından emilmesi ve dünyanın ısınma sürecinin hızlanması anlamına geliyor" ifadelerine yer verdi.

Birleşmiş Milletler (BM), bu endişe verici gelişmelere karşı, 2025’i ‘Uluslararası Buzulların Korunması Yılı’ ilan etti. Ayrıca, 21 Mart, BM’nin kararıyla bu yıldan itibaren her yıl, Dünya Buzul Günü olarak kabul edilecek.

Canlı Skor

Göztepe'nin kupası müzedeki yerini aldıGöztepe'nin kupası müzedeki yerini aldı
Mehmet Topal geri döndü! 3 ay sürdü...Mehmet Topal geri döndü! 3 ay sürdü...
Anahtar Kelimeler:
Şahika Ercümen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mansur Yavaş'tan Ekrem İmamoğlu açıklaması! "Bu hukuksuzluk ortadan kalkana kadar kararımı askıya aldım"

Mansur Yavaş'tan Ekrem İmamoğlu açıklaması! "Bu hukuksuzluk ortadan kalkana kadar kararımı askıya aldım"

Diploması iptal edilen İmamoğlu rest çekti

Diploması iptal edilen İmamoğlu rest çekti

Kötü performansının nedeni ortaya çıktı! Talisca meğer gün sayıyormuş...

Kötü performansının nedeni ortaya çıktı! Talisca meğer gün sayıyormuş...

TFF'den resmi yabancı hakem açıklaması! Tarih vererek duyurdular...

TFF'den resmi yabancı hakem açıklaması! Tarih vererek duyurdular...

Fenerbahçe ile anlaşamayan Bright Osayi-Samuel, Galatasaray'a imza atabilir! Menajeriyle sıcak temas ilk kez kuruldu...

Fenerbahçe ile anlaşamayan Bright Osayi-Samuel, Galatasaray'a imza atabilir! Menajeriyle sıcak temas ilk kez kuruldu...

Mehmet Topal geri döndü! 3 ay sürdü...

Mehmet Topal geri döndü! 3 ay sürdü...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Geri ödeme yok! Bankaya gitmeden alabileceğiniz 20.000 TL nakit fırsatı

Geri ödeme yok! Bankaya gitmeden alabileceğiniz 20.000 TL nakit fırsatı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Ultra konforlu ayakkabılar, su geçirmez ceketler ve dahası burada!

Ultra konforlu ayakkabılar, su geçirmez ceketler ve dahası burada!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.