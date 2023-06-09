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Şahika Ercümen, depremde ölenler için Van Gölü'nün derinliklerine karanfil bıraktı

09.06.2023 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde hayatını kaybedenleri anmak amacıyla Van Gölü'nün derinliklerine karanfil bıraktı.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının (UNDP) Türkiye sudaki yaşam savunucusu ve sıfır atık mavi elçisi olan dünya serbest dalış rekortmeni Ercümen, "sıfır atık dalışı" yapmak üzere geldiği Van'da depremlerde hayatını kaybedenleri unutmadı.

Ercümen, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde ölenleri anmak için Akdamar Adası yakınında sembolik bir dalış yaptı.

Van Gölü'ndeki mikrobiyalitlerin arasında yüzen Ercümen, göl tabanına ve yüzeyine kırmızı ve beyaz karanfiller bıraktı.

"KIRACAĞIM DÜNYA REKORUNDA VATANDAŞLARIMIZI MUTLAKA ANACAĞIM"

Sualtı kamerasıyla kaydedilen o anlarla ilgili AA muhabirine açıklama yapan Ercümen, 10 yıl önce dünya dalış rekoru kırdığı Van Gölü'ne ayrı bir ilgi duyduğunu söyledi.

Türkiye'nin bir deprem bölgesi olduğunu hatırlatan Ercümen, "Kahramanmaraş merkezli depremlerde ülkemiz gerçekten çok acı günlerden geçti, çok büyük zorluklarla mücadele etti. Depremde çok fazla vatandaşımızı kaybettik. Bugün yaptığımız dalışta da onları anmak istedik. Kaybettiğimiz vatandaşlarımız için suya çiçekler bıraktık." dedi.

Ercümen, depremleri ve hayatını kaybedenlerin unutulmaması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İnşallah kıracağım dünya rekorunda depremlerde kaybettiğimiz vatandaşlarımızı mutlaka anacağım. Depremi tekrar hatırlamak ve düşünmek çok acı. Ben de depremde hayatını kaybedenler için bir şeyler yapmak istedim. Seremonik bir dalış olduğu için çok derine dalmadım. Kıyıya yakın ve 5-10 metrelik bir dalıştı. Aslında bir anma töreni niteliğindeydi. Ülkemiz bir deprem bölgesi. Kıyıya yakın ve dalış yaptığım pek çok yer, depremden fazlasıyla etkilendi. Oralarda birçok arkadaşımı kaybettim. İnsanın bildiği yerlerin yok olduğunu gözüyle görmesi çok etkileyici. Bu anlamda yaptığımız anma etkinlikleri çok küçük şeyler ama depremi unutmayacağız, hayatını kaybedenleri hep anacağız."

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