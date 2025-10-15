SPOR

Şahika Ercümen, ‘Gazze’ için dünya rekoru deneyecek

Milli sporcu Şahika Ercümen, 17 Ekim tarihinde Antalya’nın Kaş ilçesinde, değişken ağırlık paletsiz kategoride 107 metreye dalarak kendi dünya rekorunu geliştirmeyi hedefliyor.

Şahika Ercümen, ‘Gazze’ için dünya rekoru deneyecek
Burak Kavuncu

Spor Toto Spor Kulübü sporcusu, milli dalgıç ve Birleşmiş Milletler ’Sudaki Yaşam’ Savunucusu Şahika Ercümen, 17 Ekim’de Kaş’ta değişken ağırlık paletsiz kategoride 107 metreye (yaklaşık 40 katlı bir bina yüksekliği) dalarak kendi dünya rekorunu geliştirmeyi hedefliyor.

Şahika Ercümen, ‘Gazze’ için dünya rekoru deneyecek 1

Bu yılki dalışın yalnızca spor tarihine yeni bir derinlik kazandırmakla kalmayıp, aynı zamanda güçlü bir barış ve dayanışma mesajı da taşıyacağını ifade eden Şahika Ercümen, rekor öncesinde duygularını şu sözlerle dile getirdi:

Şahika Ercümen, ‘Gazze’ için dünya rekoru deneyecek 2

"Cumhuriyetimizin 102. yılına ithafen nefesimi ülkemin gücüyle birleştiriyorum. Gazze’de açlık ve zulümle nefesi kesilen kardeşlerimizin sessiz çığlığını duyuyoruz. Dilerim ki Gazze nefes alsın, karanlıklar aydınlığa çıksın. Biz sporla, doğayla ve umutla yaşatmaya devam edeceğiz."

Organizasyon, Dünya ve Türkiye Sualtı Sporları Federasyonlarının uluslararası hakemlerinin gözetiminde sabah saatlerinde yapılacak ve sualtından canlı yayınlanacak.

