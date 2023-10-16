YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Sahilde Alman turiste taciz şüphelisi tutuklandı

Sahilde Alman turiste taciz şüphelisi tutuklandı

16.10.2023 14:36 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Manavgat ilçesinde sahilde Alman uyruklu turistin kendisine tacizde bulunduğunu iddia ettiği A.K., zabıta ve jandarma ekiplerince yakalandı.

Sahilde Alman turiste taciz şüphelisi tutuklandı

Alman Uyruklu Kerstin Blumenthal’in hakkında şikayette bulunduğu A.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Olay, Kumköy sahilinde yaşandı. Alman uyruklu Kerstin Blumenthal isimli şahsın, Ilıca Mahallesi Kumköy sahilinde tatil yaptığı otelin plajında yürüdüğü sırada tanımadığı bir kişinin cinsel organını çıkarıp gösterdiğini ve uygunsuz hareketlerde bulunarak kendisine tacizde bulunduğunu belirterek şikayette bulunması Kumköy Jandarma, Zabıta ve sahildeki güvenlik görevlilerini harekete geçirdi. Alman turistin şüpheliyi göstermesinin ardından güvenlik ve zabıta tarafından yakalanan ve adının A.K. olduğu belirlenen şüpheli, Kumköy Jandarma Karakolundan gelen görevlilere teslim edildi.
A.K. isimli şüpheli, Jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Ilıca Cezaevine teslim edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Enkaz kentte, genç futbolcular aylar sonra top başı yaptıEnkaz kentte, genç futbolcular aylar sonra top başı yaptı
Osmaniye’de çıkan orman yangını söndürüldüOsmaniye’de çıkan orman yangını söndürüldü
Artvin’in geleneksel mimarisinin korunması için proje başlatıldıArtvin’in geleneksel mimarisinin korunması için proje başlatıldı
Anahtar Kelimeler:
antalya

Antalya Namaz Vakitleri 16 Ekim Pazartesi

İmsak
05:39
Sabah
06:58
Öğle
12:48
İkindi
15:57
Akşam
18:28
Yatsı
19:42

Antalya Nöbetçi Eczaneler16 Ekim Pazartesi

Tuğçe suntur eczanesi
Manavgat
Güven eczanesi
Alanya
Tuğba eczanesi
Alanya
Dal eczanesi
Dosemealti
Yaşam eczanesi
Manavgat
Akdeniz eczanesi
Serik
Çamyuva eczanesi
Kemer
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Arkadaşının düğününde evlilik teklif etti! "Rol çalmışsınız"

Arkadaşının düğününde evlilik teklif etti! "Rol çalmışsınız"

Ünlü markaların outdoor ve spor ayakkabılarında 1500 TL'ye varan indirim

Ünlü markaların outdoor ve spor ayakkabılarında 1500 TL'ye varan indirim

Çileden çıkan spiker "Gülmeyin" diyerek tepki gösterdi

Çileden çıkan spiker "Gülmeyin" diyerek tepki gösterdi

8 yaşındaki kız çocuğu gözleri oyulurken toplu tecavüze uğradı

8 yaşındaki kız çocuğu gözleri oyulurken toplu tecavüze uğradı

Camper, Puma, Levi's, Adidas! Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

Camper, Puma, Levi's, Adidas! Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.