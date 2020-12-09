Şahin Kırbıyık’ın çevreci okul projesine ödül

4. Altın Marka Ödülleri’ne katılan iş insanı Şahin Kırbıyık, ’Kendi kendine yeten ve enerji üreten’ okul projesi ile ’yılın altın adamı’ ödülünü aldı.

İstanbul Marka ve Kariyer Zirvesi organizasyonunda, ’pandemi sürecinde markalaşma ve gıda dijital dünya paneli’ düzenlendi. Törende konuşan Türkiye Altın Marka Ödülleri Kurucu Başkanı ve BİG Creative Yönetim Kurulu Başkanı Nedim Delibaş, "Törenimizi pandemi kurallarını eksiksiz yerine getirerek gerçekleştirdik. Seneye çok daha coşkulu, sağlıkla gerçekleştirmeyi umuyoruz. Ödülü hak eden tüm markalara tebriklerimi sunuyorum" dedi.

Yaptığı yatırımlar ile bir çok ödül alan Şahin Kırbıyık, ’Kendi kendine yeten ve enerji üreten’ okul projesi ile Altın Marka Ödül töreninde de ’yılın altın adamı’ ödülünü aldı. Bu proje ile ödül alabilmenin sevindirici olduğunu belirten Kırbıyık, "Türkiye’de bugüne kadar ihmal edilen otistik kardeşlerimiz için Antalya Aksu’da yaptığımız eğitim merkezi, yine örnek bir proje olacak umarım bu merkezimizin açılışına ilgili bakanlarımız katılacaktır" dedi.

