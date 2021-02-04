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Şahinbey Türkiye’nin 57 ilinden büyük

04.02.2021 16:41 | Son Güncelleme:
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Şahinbey Türkiye’nin 57 ilinden büyük

TÜİK’in 2020 verilerine göre Şahinbey İlçesi 931 bin 116 nüfusu ile Türkiye’nin 57 ilini geride bırakarak Türkiye’nin en büyük 3.

TÜİK’in 2020 verilerine göre Şahinbey İlçesi 931 bin 116 nüfusu ile Türkiye’nin 57 ilini geride bırakarak Türkiye’nin en büyük 3. İlçesi oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı nüfus verilerine göre Gaziantep’in en fazla nüfusa sahip ilçesi Şahinbey oldu. Şahinbey İlçesi 931 bin 116 nüfusu ile bir önceki yılın nüfus verilerine göre 926 bin 544 olan nüfusunu 4 bin 572 kişi daha arttırdı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerinin açıklanmasının ardından Şahinbey İlçesi ile ilgili çarpıcı sonuçlar da ortaya çıktı. Buna göre Şahinbey İlçesi Çanakkale, Edirne, Isparta, Osmaniye, Eskişehir, Trabzon ve Kütahya gibi 57 ili geride bıraktı. Nüfus verilerine göre Şahinbey İlçesi’nde kadın nüfus oranı yüzde 49.55’i 461bin 93 kişi, erkek nüfus oranı yüzde 50.45’i 469 bin 723 kişi oldu.
Şahinbey Belediyesi, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 verilerine göre 931 bin 116 kişi olan Şahinbey İlçe nüfusuna ‘Hızlı Kaliteli ve Güler Yüzlü Hizmet’ anlayışını sürdürmeye devam edecek.

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